Bieloruské úrady zablokovali stránky nemeckej stanice Deutsche Welle

Berlín 29. októbra (TASR) - Bieloruské úrady zablokovali prístup na internetové stránky nemeckej verejnoprávnej rozhlasovej a televíznej stanice Deutsche Welle (DW), ako aj na iné spravodajské portály. Informovala o tom v piatok agentúra DPA.



Viacerí používatelia sociálnych sietí už vo štvrtok upozorňovali na to, že sa nemôžu dostať na stránky DW. Najskôr sa to týkalo len niektorých poskytovateľov internetových služieb v Bielorusku, no postupne k tomuto kroku pristúpili všetci.



Samotná DW uviedla, že pri pokuse pripojiť sa na jej stránku sa zobrazí oficiálne oznámenie, že prístup bol zablokovaný. Vo štvrtok bol ešte prístup možný prostredníctvom mobilných telefónov.



Bieloruské ministerstvo informácií na svojej stránke oznámilo, že voči viacerým spravodajským portálom boli zavedené reštrikcie. Zdôvodnilo to tým, že išlo o stránky, ktoré boli prepojené na webové lokality šíriace extrémistický obsah.



Okrem DW sa opatrenie týka aj nezávislého týždenníka Novy Čas a televízie Nastojaščeje vremja (Current Time TV) vysielajúcej v ruštine, ktorú spoločne prevádzkujú Rádio Slobodná Európa a stanica Hlas Ameriky.



Generálny riaditeľ DW Peter Limbourg proti rozhodnutiu bieloruských úradov protestoval a označil ho za "úplne absurdné". Bieloruský prezident Alexander Lukašenko svojimi krokmi podľa neho dokazuje, že sa nezastaví pred ničím, aby sa udržal pri moci aj napriek nesúhlasu vlastných občanov.



"Veľmi hojné navštevovanie nezávislých spravodajských serverov jasne ukazuje, že obyvatelia Bieloruska už neveria médiám, ktoré kontroluje (bieloruský) štát," uviedol Limbourg.



Nemecký veľvyslanec v Bielorusku požiadal bieloruské úrady o vysvetlenie a obnovenie prístupu na webové stránky DW.



Stanica Deutsche Welle vysiela z Bonnu a Berlína a aktuálne poskytuje svoje spravodajstvo v 32 jazykoch. Pred niekoľkými mesiacmi spustila informačný servis určený pre obyvateľov Bieloruska.