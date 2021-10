Bieloruské úrady začali nové vyšetrovanie novinárov z portálu TUT.by

Minsk 7. októbra (TASR) - Bieloruské úrady spustili vo štvrtok nové vyšetrovanie nezávislého spravodajského portálu TUT.by. Informovala o tom stanica Rádio Sloboda (RFE/RL) s tým, že k takémuto kroku došlo v čase, keď Minsk pokračuje v neustálych zásahoch proti nezávislým médiám aj slobode prejavu v krajine.



Bieloruský Vyšetrovací výbor vo štvrtok informoval, že nespresnený počet zamestnancov portálu TUT.by je podozrivý z podnecovania nenávisti v spoločnosti. Bližšie podrobnosti k prípadu však neposkytol. Novinárom hrozí až 12 rokov väzenia, približuje RFE/RL.



TUT.by bol svojho času najväčším spravodajským portálom v Bielorusku. Fungoval od roku 2000, no v máji bola jeho webová stránka zablokovaná a 15 ľudí s ňou spojených bolo zadržaných pre údajné daňové úniky. Vo väzbe alebo domácom väzení je dodnes 11 z nich, píše stránka RFE/RL.



Časť redaktorov TUT.by spustila po zablokovaní tohto portálu nový server s názvom Zerkalo.io, ktorý funguje od 8. júla mimo územia Bieloruska. Hodinu po spustení webstránky Zerkalo.io bol v Bielorusku prístup k nej zablokovaný. Zerkalo.io vo štvrtok naznačilo, že nové vyšetrovanie novinárov z TUT.by by mohlo byť odplatou práve za vytvorenie tohto nového spravodajského portálu.



Súd v Minsku vyhlásil ešte v auguste obsah webov TUT.by a Zerkalo.io za extrémistický. Šírenie obsahu týchto portálov je tak považované za správny delikt.



Portál TUT.by spravodajsky intenzívne pokrýval masové protesty, ktoré v Bielorusku vypukli vlani v lete proti Alexandrovi Lukašenkovi a jeho vyhláseniu za víťaza sporných volieb z 9. augusta 2020. Demonštranti žiadali Lukašenkovo odstúpenie, boli však potlačení tvrdými a niekedy aj násilnými zákrokmi bezpečnostných síl. Tie zadržali desaťtisíce ľudí, niekoľko demonštrantov bolo zabitých. Väčšina predstaviteľov bieloruskej opozície bola následne uväznená alebo prinútená odísť do exilu.



Bieloruská opozícia ani Západ neuznali Lukašenka za legitímneho prezidenta. Poukazovali na volebné podvody a žiadali o nové voľby s účasťou nezávislých pozorovateľov.



V Bielorusku medzičasom naďalej dochádza k zásahom voči nezávislým novinárom, predstaviteľom opozície či občianskej spoločnosti. RFE/RL v tejto súvislosti pripomína, že vo štvrtok boli na tresty odňatia slobody či podmienečné tresty odsúdení prinajmenšom traja občania za príspevky, ktoré zverejnili na sociálnych sieťach a v ktorých napádali políciu.