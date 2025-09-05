< sekcia Zahraničie
Bieloruské úrady zadržali Poliaka podozrivého zo špionáže
Úrady ho údajne zadržali v spoločnosti najmenej jedného bieloruského občana v meste Lepel na severe krajiny.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Minsk/Varšava 4. septembra (TASR) - V Bielorusku zadržali poľského občana pre podozrenie zo špionáže a obvinili ho z držby utajovaných dokumentov o rusko-bieloruských vojenských manévroch Zapad 2025. Agentúra AFP o tom vo štvrtok informovala s odvolaním sa na miestne médiá, píše TASR.
Televízia Belarus 1 a štátna tlačová agentúra Belta uviedli, že muža zadržala bieloruská tajná služba KGB. Poliaka identifikovali ako Grzegorza Gawela, narodeného v Krakove v roku 1998.
Úrady ho údajne zadržali v spoločnosti najmenej jedného bieloruského občana v meste Lepel na severe krajiny. Podľa správ tamojších médií bola u neho nájdená fotokópia utajovaného dokumentu o vojenských cvičeniach Zapad 2025.
AFP pripomína, že vzťahy medzi Poľskom a Bieloruskom sa zhoršili po ruskej invázii na Ukrajinu vo februári 2022. Zatiaľ čo Varšava je jedným z najvernejších podporovateľov Kyjeva, Minsk je kľúčovým spojencom Moskvy.
Podľa dostupných informácií sa manévre Zapad 2025 uskutočnia 12. až 16. septembra prevažne na území Ruska a Bieloruska, pričom priamo pri poľských hraniciach sa cvičenia tentoraz neplánujú. Litovské ministerstvo obrany odhaduje účasť na menej než 30.000 vojakov.
Televízia Belarus 1 a štátna tlačová agentúra Belta uviedli, že muža zadržala bieloruská tajná služba KGB. Poliaka identifikovali ako Grzegorza Gawela, narodeného v Krakove v roku 1998.
Úrady ho údajne zadržali v spoločnosti najmenej jedného bieloruského občana v meste Lepel na severe krajiny. Podľa správ tamojších médií bola u neho nájdená fotokópia utajovaného dokumentu o vojenských cvičeniach Zapad 2025.
AFP pripomína, že vzťahy medzi Poľskom a Bieloruskom sa zhoršili po ruskej invázii na Ukrajinu vo februári 2022. Zatiaľ čo Varšava je jedným z najvernejších podporovateľov Kyjeva, Minsk je kľúčovým spojencom Moskvy.
Podľa dostupných informácií sa manévre Zapad 2025 uskutočnia 12. až 16. septembra prevažne na území Ruska a Bieloruska, pričom priamo pri poľských hraniciach sa cvičenia tentoraz neplánujú. Litovské ministerstvo obrany odhaduje účasť na menej než 30.000 vojakov.