Bieloruské úrady zneplatnili cestovný pas minského arcibiskupa

Minsk 14. septembra (TASR) - Minský arcibiskup Tadeusz Kondrusiewicz nebol 31. augusta vpustený na územie Bieloruska, pretože jeho cestovný pas bol vyhlásený za neplatný. V odpovedi na Kondrusiewiczovu oficiálnu žiadosť o vysvetlenie incidentu to uviedla bieloruská pohraničná služba. Informoval o tom v pondelok spravodajský portál TUT.by.



V oficiálnom liste sa uvádza, že arcibiskup-metropolita Minska-Mahiľova má teraz právo obrátiť sa na ministerstvo vnútra vo veci zneplatnenia svojho cestovného dokladu a žiadať o vysvetlenie, prečo úrady pristúpili k tomuto kroku.



K incidentu došlo 31. augusta, keď pohraničná stráž Bieloruskej republiky bez vysvetlenia predsedovi Konferencie biskupov Bieloruska a minsko-mahiľovskému metropolitnému arcibiskupovi Tadeuszovi Kondrusiewiczovi nepovolila vstup do krajiny, kam sa vracal zo zahraničnej služobnej cesty v Poľsku.



Neskôr sa k situácii vyjadril prezident Alexandr Lukašenko, ktorý uviedol, že arcibiskup "opustil našu krajinu na konzultácie vo Varšave", odkiaľ sa po prijatí určitých úloh chcel vrátiť do Bieloruska, kde však bol medzičasom zaradený na zoznam osôb so zákazom vstupu. Ide o dokument, ktorý je spoločný pre Bielorusko a Rusko.



Lukašenko tiež vyhlásil, že sa objavili informácie, na základe ktorých má Kondrusiewicz okrem bieloruského aj občianstvo inej krajiny. Dodal, že táto informácia sa prešetruje. Uviedol, že ak sa ukáže, že všetko je v súlade so zákonom, Kondrusiewicza vpustia na územie Bieloruska.



"Je nám jedno, kto to je - či najvyššie postavený katolík, pravoslávny alebo moslim. Musí žiť podľa zákona. Ak lezie aj do politiky a ťahá za sebou aj veriacich, katolíkov, ktorí sú úžasní ľudia, má dvojnásobnú zodpovednosť," vyhlásil Lukašenko.



Metropolita katolíckej cirkvi v Bielorusku opakovane verejne kritizoval brutálne zásahy bezpečnostných síl voči demonštrantom protestujúcim proti výsledkom prezidentských volieb z 9. augusta, podľa ktorých opäť zvíťazil dlhoročný prezident Lukašenko.



Po vyhlásení volebných výsledkov, označovaných opozíciou za sfalšované, vypukli v tejto postsovietskej republike masové protesty, ktoré doposiaľ neustali.



Podľa oficiálnych údajov sa ku katolíckej cirkvi hlási asi šesť percent z 9,5 milióna obyvateľov Bieloruska, zatiaľ čo 53 percent patrí k bieloruskej pravoslávnej cirkvi. Zvyšok populácie sa identifikuje ako ateisti, bez vyznania alebo ako príslušníci menšinových náboženstiev.