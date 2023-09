Bieloruské veľvyslanectvá prestávajú vydávať a predlžovať pasy

Minsk 5. septembra (TASR) - V Bielorusku začal od utorka platiť výnos Západom neuznaného prezidenta Alexandra Lukašenka, podľa ktorého si občania Bieloruska už nebudú môcť vybaviť nové pasy na bieloruských diplomatických misiách v zahraničí. Ako upozornila agentúra AFP, Lukašenkovi kritici žijúci v zahraničí sa tak v prípade takto vynúteného návratu do vlasti vystavia riziku trestného stíhania.



Po tom, ako Lukašenko v roku 2020 brutálne potlačil masové protesty proti svojmu vyhláseniu za prezidenta po sporných voľbách hlavy štátu, odišli do exilu desaťtisíce Bielorusov.



Minsk v čase protestov i po nich uväznil stovky ľudí za kritické vyjadrenia proti Lukašenkovi. Mnohí Bielorusi, ktorí sa pred odchodom do exilu zúčastnili na protestoch alebo uverejnili príspevky proti bieloruskému režimu na internete, sa preto zo strachu pred zatknutím vyhýbajú návratu domov.



Doteraz v prípade potreby mohli Bielorusi žijúci v zahraničí získať nové pasy na bieloruských diplomatických misiách. Podľa novej vyhlášky teraz môžu získať nový pas alebo predĺžiť si jeho platnosť len na úrade v poslednom registrovanom mieste pobytu na bieloruskom území.



AFP upozornila, že nemožnosť obnoviť si pas v zahraničí môže ohroziť právne postavenie bieloruských občanov v novej hostiteľskej krajine a zároveň ich môže vystaviť riziku problémov s úradmi doma.



Líderka exilovej bieloruskej opozície Sviatlana Cichanovská na sociálnych sieťach informovala, že na riešení vzniknutej situácie spolupracuje s hostiteľskými krajinami. Uviedla, že sa "pripravuje pas nového Bieloruska". Nekonkretizovala však, čo to bude znamenať.



Britská stanica BBC s odvolaním sa na Cichanovskej vyjadrenie z jari tohto roku v utorok napísala, že pôjde zrejme o preukaz totožnosti a cestovný doklad pre politických emigrantov.



Cichanovskej tím podľa BBC informoval, že už v septembri bude otázka dokladov pre emigrantov z Bieloruska prerokovaná s Európskou komisiou, neskôr s Európskym parlamentom a OSN.



BBC doplnila, že Poľsko a Litva – dve členské krajiny EÚ, ktoré sa stali hlavnými útočiskami pre bieloruských politických emigrantov – vydávajú občanom Bieloruska tzv. cudzinecké pasy.



Je možné ich získať, ak danej osobe vypršala platnosť pasu vydaného v jej vlasti alebo v ňom už nie sú voľné stránky. Podmienkou je, že daná osoba musí byť na území Európskej únie legálne.



AFP vo svojej správe doplnila, že ľudskoprávna organizácia Viasna eviduje v Bielorusku 1501 politických väzňov.



Lukašenko a jeho vláda sa ocitli v ešte väčšej izolácii po tom, ako vlani na jar umožnili ruskej armáde, aby z bieloruského územia podnikali výpady na vojnou zachvátenú Ukrajinu.