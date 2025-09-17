< sekcia Zahraničie
Bieloruského novinára odsúdili za diskreditáciu a nápomoc extrémizmu
Súd v Minsku poslal v utorok známeho bieloruského nezávislého novinára Ihara Ilľaša na štyri roky do väzenia za „zdiskreditovanie“ Bieloruska a napomáhanie „extrémistickým“ aktivitám.
Autor TASR
Minsk 17. septembra (TASR) - Mestský súd v Minsku poslal v utorok známeho bieloruského nezávislého novinára Ihara Ilľaša na štyri roky do väzenia za „zdiskreditovanie“ Bieloruska a napomáhanie „extrémistickým“ aktivitám. Ilľaš vinu nepriznal a v záverečnej reči pred súdom vyhlásil, že „sloboda slova nie je zločin“, informovala agentúra AP.
Ilľaš pre médiá pravidelne komentoval udalosti v Bielorusku vrátane represií proti opozícii a spoluúčasti režimu Západom neuznaného bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka vo vojne rozpútanej Ruskom proti Ukrajine. Zadržaný bol v októbri 2024.
Ako písali provládne bieloruské médiá, dôvodom stíhania boli novinárove rozhovory pre nezávislé bieloruské médiá, ktoré Minsk vyhlásil za „extrémistické skupiny“, aj rozhovory so zahraničnými médiami vrátane ukrajinských.
Bieloruskí aktivisti bojujúci za dodržiavanie ľudských práv označujú Ilľaša za politického väzňa.
Bieloruský prezident Alexandr Lukašenko, ktorý v minulosti v snahe zlepšiť vzťahy so Západom viackrát prepustil celé skupiny politických väzňov, udelil v utorok milosť ďalším 25 odsúdeným, vrátane niektorých politických väzňov.
Najnovším signálom zlepšovania vzťahov medzi Washingtonom a Minskom bola aj účasť amerických vojakov na spoločnom rusko-bieloruskom vojenskom cvičení v Bielorusku, ktoré tento týždeň bojkotovali európski spojenci z NATO. Tieto manévre nasledovali po minulotýždňovej epizóde, keď ruské drony prenikli do vzdušného priestoru Poľska – pričom niektoré z územia Bieloruska –, čo západní predstavitelia odsúdili ako nebezpečnú provokáciu.
Líderka bieloruskej opozície Sviatlana Cichanovská, ktorá po zmanipulovaných prezidentských voľbách v roku 2020 musela odísť do exilu, uviedla v rozhovore pre AP, že represie režimu pokračujú napriek výzvam prezidenta Trumpa. Lukašenkov režim podľa nej dáva „zatvárať novinárov do väzenia, aby naplnil cely, ktoré sa uvoľnili.“
Vo väzení je aj Ilľašova partnerka, novinárka televízneho kanála Belsat Kaciaryna Andrejevová Bachvalavová, ktorá bola v novembri 2020 v Minsku zadržaná spolu s kolegyňou Darjou Čulcovovou za streamovanie zhromaždenia prívržencov opozície. Vo februári 2021 boli obe odsúdené na dva roky väzenia za organizovanie nepovoleného zhromaždenia. V júli 2022 súd odsúdil Andrejevovú Bachvalavovú na nový trest v trvaní osem rokov a tri mesiace za „vlastizradu.“
Lukašenkov režim na spomínané demonštrácie odpovedal rozsiahlym zásahom, počas ktorého bolo zatknutých vyše 65.000 ľudí, tisíce ďalších polícia zbila, stovky nezávislých médií a mimovládnych organizácií museli buď prerušiť svoje aktivity, alebo boli zakázané. Významné osobnosti bieloruskej opozície z krajiny buď ušli, alebo skončili vo väzení.
Podľa ľudskoprávnej organizácie Viasna má Bielorusko v súčasnosti 1168 politických väzňov, medzi nimi aj zakladateľa tejto organizácie a laureáta Nobelovej ceny mieru Alesa Biaľackého.
