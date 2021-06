Bieloruského novinára Prataseviča sledovali v Aténach i na Kréte

Atény/Minsk 4. júna (TASR) - Bieloruského novinára Ramana Prataseviča pred odletom z Atén do Vilniusu údajne sledovalo niekoľko osôb s ruskými pasmi. V piatok o tom informovala rozhlasová stanica Echo Moskvy s odvolaním sa na portál VICE World News.



Tento portál vychádzal z informácií, ktoré získal od nemenovaného zdroja na gréckom ministerstve vnútra. Ten spresnil, že informácia o Pratasevičovom sledovaní sa objavila po prezretí záznamov z bezpečnostných kamier na letisku v Aténach a na ostrove Kréta.



Nemenované zdroje z gréckej tajnej služby EYP pre miestne médiá uviedli, že Prataseviča v Aténach - od jeho príchodu pred konferenciou 9. mája - sledovali najmenej traja agenti. Po tom, čo sa konferencia 16. mája skončila, Pratasevič so svojou priateľkou Sofiou Sapegovou odcestovali na dovolenku na Krétu, kde boli niekoľko dní a tiež ich sledovali agenti ruských alebo bieloruských spravodajských služieb, uviedol pre VICE World News nemenovaný grécky vládny úradník.



Zdroj dodal, že podľa gréckych vyšetrovateľov títo ľudia údajne pomohli vytipovať, ktorým lietadlom Pratasevič poletí do Vilniusu.



Grécky premiér Kyriakos Mitsotakis v rozhovore pre nemecký denník Bild tieto informácie nepotvrdil ani nevyvrátil. Grécke úrady podľa neho vedeli, že novinár bol v Grécku, aby sprevádzal vodkyňu bieloruskej opozície Sviatlanu Cichanovskú na Delfskom ekonomickom fóre. Neexistujú dôkazy o tom, že by v lietadle s Pratasevičom bol nejaký agent tajnej služby, uviedol Mitsotakis.



Samotný Pratasevič po svojom zadržaní v Minsku vyslovil názor, že informáciu o tom, ktorým lietadlom z Atén odletí, mohol zverejniť opozičný aktivista Daniil Bagdanovič, ktorý bol tiež v sprievode Cichanovskej.



Bieloruská televízna stanica ONT vo štvrtok odvysielala rozhovor s Pratasevičom, v ktorom sa priznal k zodpovednosti za výzvy na protesty v Bielorusku, kritizoval opozíciu a uviedol, že si váži Alexandra Lukašenka, ktorého opozícia a Západ neuznávajú ako legitímneho prezidenta Bieloruska.



Pratasevičovi príbuzní, priatelia a blízki spolupracovníci v reakcii na odvysielaný materiál vyjadrili presvedčenie, že bol zastrašovaný, mučený a vystavený psychickému tlaku.



Pratasevič sa objavil aj v inom videu, zverejnenom deň po svojom zatknutí - nakrútené bolo vo väzbe a odvysielala ho bieloruská štátna televízia. Novinár rozprával rýchlo a monotónne a priznal sa k organizovaniu masových nepokojov. Jeho rodičia, ktorí teraz žijú v Poľsku, vyhlásili, že priznanie pôsobilo ako vynútené.