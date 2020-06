Bieloruského opozičného politika Statkeviča odsúdili na 15 dní väzenia

Minsk 1. júna (TASR) - Opozičný bieloruský politik Mikalaj Statkevič bol v pondelok súdom v Minsku odsúdený na 15 dní väzenia za administratívny delikt - účasť na úradne nepovolenom zhromaždení.



Informoval o tom v pondelok spravodajský portál TUT.by, podľa ktorého rovnaký verdikt súd vyniesol aj v prípade dvoch ďalších opozičných aktivistov.



Odsúdenými sú líder v Česku zaregistrovaného hnutia Mladý front Denis Urbanovič a aktivista hnutia Európske Bielorusko Maxim Viňarskij.



Podľa agentúry AFP v Bielorusku od konca minulého týždňa zadržali desiatky opozičných aktivistov.



Napätie v krajine sa zvýšilo po tom, ako jej vedenie oznámilo, že prezidentské voľby s budú konať 9. augusta. Svoj zámer kandidovať v nich potvrdil aj úradujúci prezident Alexandr Lukašenko, ktorý je na čele krajiny nepretržite od roku 1994.



Agentúra AFP v pondelok vo svojej správe citovala vyjadrenie ľudskoprávnej organizácie Viasna, podľa ktorej bolo koncom minulého týždňa na zhromaždeniach prívržencov opozície v rôznych mestách zadržaných asi 50 ľudí. K ďalším zadržaniam došlo minulú nedeľu, keď aktivisti v rôznych mestách pokračovali v zbere podpisov.



Medzi zadržanými je aj obľúbený bloger Siarhej Cichanovskij, ktorého manželka Svitlana a jej štáb na zhromaždeniach zbierali podpisy na podporu jej kandidatúry v prezidentských voľbách.



AFP v tejto súvislosti pripomenula, že Lukašenko minulý piatok odmietol možnosť, že by Bielorusko mohlo byť vedené prezidentkou.



"Budeme mať za prezidenta muža. Som si tým istý," vyhlásil Lukašenko v prejave pred robotníkmi.



Tvrdil tiež, že "naša ústava nie je pre ženu (prezidentku). A naša spoločnosť nie je pripravená voliť ženu."



Práve po ceste na zhromaždenie na podporu zadržaného blogera Cichanovského polícia v Minsku v nedeľu zaistila aj bývalého prezidentského kandidáta Statkeviča, ktorého nedávno ústredná volebné komisia odmietla zaregistrovať ako kandidáta do prezidentských volieb. Ako dôvod uviedla záznam v Statkevičovom trestnom registri.



Statkevičova manželka Marina Adamovičová v nedeľu informovala, že jej muža krátko po tom, ako vyšli z domu na ulicu, zastavili muži v civile, ktorí ho následne prinútili, aby nastúpil do ich auta.



Adamovičová preto kontaktovala políciu, ktorej oznámila, že jej manžela pravdepodobne uniesli. Až neskôr sa vyjasnilo, že bol zadržaný pre údajnú účasť na nepovolenom zhromaždení.



Statkevič v roku 2010 kandidoval v prezidentských voľbách proti Lukašenkovi, ktorý bol vyhlásený za ich víťaza. Po veľkej demonštrácii, ktorá sa konala na protest proti výsledkom týchto volieb, bol Statkevič zadržaný. Vo väzení potom strávil päť rokov a na slobodu sa dostal až po tlaku západných štátov.