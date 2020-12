Bieloruskí dôchodcovia protestovali proti Lukašenkovi

Minsk 7. decembra (TASR) - Stovky dôchodcov vyšli v pondelok do ulíc bieloruskej metropoly Minsk, aby žiadali odstúpenie autoritárskeho prezidenta Alexandra Lukašenka. Informovala o tom agentúra AP.



Demonštranti protestovali na jednom z hlavných námestí Minska a skandovali heslá ako "Odíď" a "Lukašenko, choď do dôchodku!". Námestie obkľúčili bezpečnostné zložky a podľa miestnej ľudskoprávnej organizácie Viasna niekoľko demonštrantov zadržali.



Masové demonštrácie proti Lukašenkovmu spornému znovuzvoleniu v augustových prezidentských voľbách trvajú už viac ako tri mesiace - na najväčších z nich sa zúčastnilo až 200.000 ľudí. Podľa opozície boli prezidentské voľby z 9. augusta sfalšované a ich skutočnou víťazkou je Sviatlana Cichanovská, ktorá po voľbách opustila Bielorusko a uchýlila sa do Litvy.



Podľa ľudskoprávnych organizácií v krajine od vypuknutia protestov zadržali tisíce ľudí a mnohí utrpeli závažné zranenia v dôsledku brutálnych bitiek zo strany bezpečnostných zložiek.