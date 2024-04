Bieloruskí hekeri oznámili, že sa nabúrali do siete KGB

New York/Minsk 26. apríla (TASR) - Bieloruská hekerská aktivistická skupina vyhlásila, že sa nabúrala do siete hlavnej bezpečnostnej agentúry KGB v tejto krajine. Dostala sa tak k osobným údajom vyše 8600 zamestnancov organizácie, ktorá je stále známa pod sovietskym názvom. TASR prebrala informácie z piatkovej správy tlačovej agentúry AP.



Úrady tvrdenie nekomentovali, ale na webovej stránke bieloruskej KGB sa v piatok pri pokuse o načítanie objavil nápis, že je "vo vývoji".



Bieloruská kyberpartizánska skupina na podporu svojho úspechu zverejnila zoznam administrátorov webovej stránky či jej databázu na svojej stránke v odkazovej aplikácii Telegram.



Koordinátorka skupiny Juliana Šametavecová pre AP z New Yorku povedala, že útok na KGB "bol reakciou" na tvrdenia šéfa tejto agentúry Ivana Tertela. Tento týždeň verejne obvinil hekerskú skupinu z plánovania útokov na kritickú infraštruktúru krajiny, vrátane jadrovej elektrárne.



"KGB robí najväčšie politické represie v histórii tejto krajiny a musí sa za to zodpovedať," uviedla Šametavecová. "Pracujeme na záchrane životov Bielorusov, a nie na ich zničení, ako to robia represívne bieloruské špeciálne služby," dodala.



Šametavecová povedala, že skupine sa podaril prístup do siete KGB "už pred niekoľkými rokmi" a odvtedy sa snažila napadnúť jej webovú stránku aj databázu. Keď sa to podľa Šametavecovej podarilo, Kyberpartizáni dokázali stiahnuť osobné údaje vyše 8600 zamestnancov KGB.



Na základe týchto údajov Kyberpartizáni spustili na Telegrame chat bot, ktorý Bielorusom umožňuje identifikovať operatívcov KGB uložením kópie ich fotografií.



"Chceme ukázať, že v digitálnom svete je nemožné skryť informácie a pravda o politických represiách vyjde najavo a tí, čo sa toho dopúšťajú, budú potrestaní," uviedla