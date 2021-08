Na archívnej snímke bieloruský prezident Alexandr Lukašenko v Minsku 9. augusta 2021. Foto: TASR/AP

Vilnius 17. augusta (TASR) - Niekoľkí bieloruskí pohraničníci prekročili litovské hranice pri tom, ako do Litvy pretláčali desiatky migrantov. V utorok to uviedla litovská ministerka vnútra Agné Bilotaité, informovala agentúra AFP." uviedla Bilotaité.Podľa ministerstva bieloruskí pohraničníci ozbrojení štítmi prekročili hranice na juhozápade krajiny v oblasti mesta Šalčininkai pritom, ako nútili 35 migrantov prejsť cez hranice. Podľa Vilniusu sa pohraničníci vrátili späť do Bieloruska až po opakovaných výzvach.Litovská pohraničná služba tiež na sociálnych sieťach zverejnila videonahrávku tohto incidentu a upozornila, že video zverejnené bieloruskou stranu nezobrazuje, ako pohraničníci nútia migrantov prejsť hranice Litvy.Počas podobného incidentu z minulého týždňa bezpečnostná kamera taktiež zachytila jedného bieloruského strážcu, ako nakrátko prekročil litovské hranice.Litva už v júli vyhlásila pre nápor migrantov prichádzajúcich väčšinou z Blízkeho východu a Afriky núdzový stav, podobne ako minulý týždeň susedné Lotyšsko.Vilnius aj Riga tvrdia, že bieloruský autoritatívny líder Alexandr Lukašenko zámerne podporuje nelegálnu migráciu do EÚ. Má to byť odveta za európske sankcie a za podporu bieloruskej opozície zo strany Litvy a Lotyšska.Od začiatku tohto roka spoločné hranice Litvy s Bieloruskom prekročilo viac ako 4000 migrantov; takmer 2800 z nich sú pritom Iračania.Nápor migrantov na hraniciach litovskú vládu viedol k rozhodnutiu postaviť 680 kilometrov dlhý plot s ostnatým drôtom pozdĺž bieloruských hraníc.