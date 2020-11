Bieloruskí protestujúci opäť vyšli do ulíc, opozícia čaká na Bidena

Minsk 8. novembra (TASR) - Protestujúci ľudia sa v nedeľu zhromaždili v Bielorusku na najnovšie kolo bezprecedentných, niekoľko týždňov trvajúcich demonštrácií proti autoritárskemu lídrovi Alexandrovi Lukanšenko. Opozičná líderka Sviatlana Cichanovská zároveň v exile vyjadrila nádej, že sa čoskoro stretne s novozvoleným americkým prezidentom Joeom Bidenom.



Desaťtisíce ľudí vychádzajú do ulíc bieloruských miest každú nedeľu už tri mesiace a protestujú proti spornému znovuzvoleniu Lukašenka za prezidenta. Ten je pri moci už vyše dve desaťročia, pripomenula tlačová agentúra AFP.



Lukašenkovi (66) odporcovia požadujú, aby odovzdal moc Cichanovskej, politickej začiatočníčke, ktorá v prezidentských voľbách 9. augusta kandidovala proti Lukašenkovi.



Niekoľko tisíc ľudí sa zišlo v nedeľu na pochode v metropole Minsk, pričom ľudskoprávna organizácia Vjasna hlásila už vyše 120 zadržaných.



V centre Minska boli rozmiestnené policajné dodávky a vodné delá.



Novinár agentúry AFP v Minsku informoval, že v centre mesta bol zablokovaný prístup na mobilný internet. Tak ako v predchádzajúce týždne aj v nedeľu boli zatvorené niektoré stanice metra.



Cichanovská (38) z exilu v Litve uviedla, že protesty budú pokračovať až "do víťazstva" a posledných 90 dní ukázalo úradom, že "stratili legitimitu a moc".



"Režim sa nechce vzdať práva rozhodovať o tom, čo sa bude diať v našej krajine ďalej," napísala v nedeľu Cichanovská svojom účte na sociálnej sieti Telegram.



Cichanovská uviedla, že ona je skutočným víťazom prezidentských volieb, a získala aj podporu viacerých západných lídrov, ktorí odmietajú uznať oficiálne výsledky volieb.



V sobotu zablahoželala Bidenovi k víťazstvu vo voľbách a uviedla, že dúfa v stretnutie s novozvoleným prezidentom.



"Toto bola skutočná súťaž myšlienok, programov a tímov, na rozdiel od Bieloruska, kde sa hlasy odovzdané vo voľbách jednoducho ukradnú. V Spojených štátoch sa hlas každého voliča berie do úvahy," dodala Cichanovská.



Napísala tiež, že verí, že Biden sa "čoskoro stretne so spravodlivo zvoleným prezidentom nového, slobodného Bieloruska".



Demokrat Biden už skôr vyjadril podporu bieloruskej opozícii a sľúbil, že rozšíri sankcie proti Lukašenkovmu režimu.



Lukašenko odmieta odstúpiť a opozícii sa nedarí donútiť ho k rezignácii.