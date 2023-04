Bieloruskí vojaci sa vrátili z výcviku obsluhy jadrových rakiet

Minsk 22. apríla (TASR) – Vojenské jednotky z Bieloruska sa v sobotu vrátili z Ruska, kde nacvičovali používanie taktického raketového systému Iskander na odpaľovanie jadrových zbraní. Oznámilo to bieloruské ministerstvo obrany, napísala agentúra Reuters, od ktorej TASR informácie prevzala.



Správu zverejnili štyri týždne po tom, ako ruský prezident Vladimir Putin oznámil, že Rusko umiestni v susednom Bielorusku taktické jadrové zbrane. Moskva tým varovala NATO v súvislosti s jeho vojenskou podporou pre Ukrajinu.



Začiatkom februára Bielorusko uviedlo, že jeho ozbrojené sily majú pod vlastnou kontrolou mobilné raketové systémy Iskander krátkeho doletu, ktoré im už dodalo Rusko.



Keď však bieloruské jednotky vyslali 4. apríla do Ruska na ďalší výcvik, Minsk objasnil, že inštruktáže budú zahŕňať "údržbu a používanie taktických jadrových hlavíc" systému Iskander. Tieto jednotky sa v sobotu vrátili do Bieloruska, uviedlo ministerstvo obrany na platforme Telegram.



Rusko neposkytlo časový plán presunu taktických nukleárnych zbraní do Bieloruska, Putin však povedal, že výstavbu skladovacích priestorov by mali ukončiť do začiatku júla.



Pôjde o prvé umiestnenie časti jadrového arzenálu Ruska v zahraničí od rozpadu Sovietskeho zväzu, pripomína Reuters.