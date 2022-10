Bielorusko a Rusko budú mať ostré vojenské cvičenia

Minsk 17. októbra (TASR) - Bielorusko a Rusko uskutočnia v rámci takzvanej spoločnej bojovej skupiny zameranej na ochranu bieloruských hraníc vojenské cvičenia s ostrou muníciou vrátane protilietadlových striel. V pondelok o tom informovalo bieloruské ministerstvo obrany. TASR správu prevzala z agentúry Reuters.



"Vojenské oddiely z bojovej skupiny budú vyslané do štyroch oblastí v centrálnej a východnej časti Bieloruskej republiky, kde začnú s bojovou výcvikovou činnosťou," uviedla agentúra Interfax s odvolaním sa na zdroj z bieloruského rezortu obrany.



Bieloruský prezident Alexandr Lukašenko minulý týždeň oznámil, že Minsk a Moskva nasadia na západných hraniciach jeho krajiny spoločnú bojovú operačnú skupinu, čo označil za reakciu na vyostrenie napätia. Lukašenko následne obvinil Litvu, Poľsko a Ukrajinu z výcviku bieloruských "radikálov" na teroristický útok.



Podľa údajov bieloruského ministerstva obrany začali do Bieloruska prví ruskí vojaci prichádzať v sobotu. Ich celkový počet by údajne nemal "prekročiť 9000 osôb".



Nová spoločná vojenská skupina Ruska a Bieloruska vzbudila na Západe obavy, že by sa bieloruskí vojaci mohli pridať k ruským silám bojujúcim na Ukrajine.



Bielorusko počas ruskej invázie na Ukrajinu poskytuje zázemie ruským ozbrojeným silám.