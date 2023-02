Bielorusko a Rusko ukončili spoločné vojenské cvičenia vzdušných síl

Minsk 2. februára (TASR) - Bielorusko oznámilo, že sa skončilo dvojtýždňové spojené vojenské cvičenie vzdušných síl s ruskou armádou. TASR o tom informuje na základe štvrtkovej správy denníka The Guardian.



Podľa bieloruského ministerstva obrany boli manévre vo svojej podstate zamerané na obranu a prípravu na možné bojové misie.



Príslušníci vzdušných síl si počas manévrov precvičili "letecký prieskum, odrážanie vzdušných útokov, vzdušné pokrývanie dôležitých objektov a komunikácie," uviedol námestník tajomníka Bezpečnostnej rady Bieloruska Pavel Muravejka.



K ukončeniu cvičenia prišlo v čase rastúcich obáv, že Rusko tlačí na Bielorusko ako svojho najbližšieho spojenca, aby sa zapojilo do vojny na Ukrajine. Bieloruský prezident Alexander Lukašenko uviedol, že jeho krajina sa do ukrajinského konfliktu nezapojí. Rusko však spustilo vojenskú inváziu na Ukrajinu vlani vo februári aj z územia Bieloruska.