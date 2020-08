Alexijevičová vyzvala Rusko, aby Lukašenka doviedlo k rozhovorom

Minsk 26. augusta (TASR) - Nositeľka Nobelovej ceny za literatúru Sviatlana Alexijevičová vyzvala v stredu Rusko, aby bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka pomohol presvedčiť viesť rokovania s občanmi. Uviedla to agentúra Reuters.



Alexijevičovú si v Bielorusku na stredu predvolali na výsluch ako svedkyňu v rámci vyšetrovania založenia opozičnej Koordinačnej rady, ktorú vláda viní z nelegálneho pokusu o prevzatie moci. Spisovateľka po návrate pred novinárov uviedla, že využila svoje právo nevypovedať s tým, že podľa nej neexistuje dôvod na vyšetrovanie.



"Lukašenko sa teraz už rozpráva len s (ruským prezidentom) Putinom. Potrebujeme, aby hovoril s ľuďmi," povedala novinárom Alexijevičová pred budovou bieloruského vyšetrovacieho výboru. "Možno nám s tým, aby Lukašenko s niekým rokoval, môže pomôcť svet. Potrebujeme svet, aby nám pomohol, a možno aj Rusko," dodala.



Spisovateľka je presvedčená, že "čím viac budeme držať spolu, tým silnejší budeme a budeme mať aj väčšiu šancu, že predstavitelia (Bieloruska) s nami začnú hovoriť".



Alexijevičová je jednou z desiatok členov Koordinačnej rady zriadenej minulý týždeň, ktorá sa po prezidentských voľbách z 9. augusta usiluje o pokojnú zmenu moci a podporuje líderku opozície Sviatlanu Cichanovskú.



Alexijevičová odsúdila aj násilie zo strany polície, ku ktorému došlo počas protestov. "To, čo sme videli počas prvých troch dní (demonštrácií), keď z ľudí brutálne bili, patrí do minulého storočia," povedala.



Bielorusko má spomedzi bývalých krajín Sovietskeho zväzu s Ruskom najbližšie kultúrne, ekonomické i politické väzby, konštatuje agentúra Reuters. Rusko už naznačilo Lukašenkovi podporu a okrem iného ponúklo, že štátnej televízii pošle novinárov po tom, čo kmeňoví zamestnanci protestovali proti údajným nariadeniam vysielať propagandu.