Bielorusko ani Poľsko nepovolili tímu OSN vstup do hraničných oblastí

Bieloruský prezident Alexandr Lukašenko, foto z archívu. Foto: TASR/AP

Na archívnej snímke migranti z Blízkeho východu. Foto: TASR / AP

Poľské vojenské vozidlo prechádza cez kontrolné stanovište "Kuznica", foto z archívu. Foto: TASR/AP

Ženeva 21. decembra (TASR) - Organizácia Spojených národov v utorok informovala, že bieloruské ani poľské úrady nepovolili členom jej investigatívneho tímu vstup do oblastí nachádzajúcich sa v blízkosti spoločnej hranice oboch krajín. Vyšetrovatelia OSN aj napriek tomu odhalili "hrozné" podmienky, ktorým sú vystavení migranti v okolí poľsko-bieloruských hraníc, píše agentúra AFP.Tím z Úradu vysokého komisára OSN pre ľudské práva (OHCHR) vycestoval do Poľska, kde bol od 29. novembra do 3. decembra; od poľských úradov však nedostal povolenie na vstup do. Uviedla to hovorkyňa OHCHR Liz Throssellová. Do oblasti pri hraniciach ho nepustili ani bieloruské úrady.dodala Throssellová.Tisíce migrantov, prevažne z blízkovýchodných krajín, táboria celé týždne pri hraniciach Bieloruska s Poľskom dúfajúc, že sa im podarí dostať do Európskej únie. V tamojších drsných podmienkach už došlo aj viacerým úmrtiam.EÚ a ďalšie západné krajiny obviňujú režim bieloruského autoritárskeho lídra Alexandra Lukašenka z toho, že migrantov vysiela na hranice Poľska, Litvy aj Lotyšska zámerne, aby tak vyvolal chaos a spory v Únii. Minsk to popiera a EÚ kritizuje, za to, že migrantov na svoje územie nevpúšťa.Bezprecedentná migračná kríza na východných hraniciach EÚ vypukla po tom, ako Lukašenko koncom mája avizoval, že Minsk už nebude brániť migrantom v ceste do EÚ, čím reagoval na sprísnené sankcie Západu.Throssellová v utorok vyzvala Poľsko aj Bielorusko, aby, a to v súlade so svojimi záväzkami vyplývajúcimi z medzinárodného humanitárneho práva aj utečeneckého práva.Investigatívny tím OSN sa napriek tomu, že sa mu nepodarilo dostať do pohraničnej oblasti, rozprával s 31 ľuďmi, ktorí do Poľska pricestovali z Bieloruska v auguste až novembri. Títo migranti im podľa slov Throssellovej opísalipanujúce na oboch stranách zmienených hraníc, kde podľa vlastných slovThrossellová tiež uviedla, že väčšina z migrantov tvrdila, že na bieloruskej strane hraníc bola. Migranti tiež opisovali, že bieloruské bezpečnostní sily ichNiekoľko z opýtaných migrantov podľa hovorkyne tvrdilo, že príslušníci bieloruských bezpečnostných síl požadovalifinančné obnosy za jedlo či vodu.uviedla Throssellová.Tím OSN sa podľa jej slov stretol aj s početnými správami o ľuďoch vrátane detí či žiadateľov o azyl, ktorých po príchode do Poľska okamžite vrátili do Bieloruska. Viacerí z migrantov pritom prekročili podľa hovorkyne poľsko-bieloruské hranice aj niekoľko krát, a to v oboch smeroch.Throssellová uviedla, že v súlade s aktuálne platnou poľskou legislatívou musia z tejto krajiny okamžite odísť ľudia, ktorí na jej územie prišli nelegálnym spôsobom. Varšava by podľa jej slov mala tieto zákony prehodnotiť a namiesto nich individuálne posudzovať situáciu jednotlivcov s cieľom určiť ich potrebu ochrany, a to v súlade s medzinárodným právom a v ňom zakotvenými zákazmi vracania či hromadného vyhostenia migrantov.