Synovi exbankára Babaryka hrozí nové obvinenie a 20 rokov väzenia

Viktar Babaryka, ktorý mohol byť v auguste 2020 hlavným rivalom Alexandra Lukašenka v prezidentských voľbách, foto z archívu. Foto: TASR/AP

Minsk 20. decembra (TASR) - Syn bývalého bankára Viktara Babaryku, ktorý v roku 2020 chcel kandidovať vo voľbách bieloruského prezidenta, je vyšetrovaný pre podozrenie z organizovania protivládnych protestov a z podnecovania nenávisti. Ak ho v tejto veci obvinia, hrozí mu 20 rokov väzenia. Podľa spravodajského webu Belsat o tom informoval štáb Viktara Babaryku.Babarykov syn Eduard je v rámci predbežného vyšetrovania vo väzbe už viac 18 mesiacov, čo v rozpore s bieloruským právnym poriadkom, upozornil Belsat. Ak by bol zákon dodržaný, museli by ho na slobodu prepustiť 17. decembra, čo sa však nestalo.Doteraz bol vo väzbe pre podozrenie z krátenia dane.Eduard Babaryka bol šéfom predvolebného štábu svojho otca a angažoval sa aj v projekte MolaMola, platformy na získavanie finančných prostriedkov na podporu projektov a realizáciu nápadov. Táto platforma bola spustená v Bielorusku 27. marca 2019, pričom bankou, ktorá organizovala prevody, bola Belgazprombank, vtedy vedená Viktarom Babarykom.Na stránke MolaMola sa okrem iného konalo množstvo fundraisingových kampaní na podporu lekárov počas pandémie COVID-19, ako aj na zaplatenie pokút uložených súdmi opozičným aktivistom za porušenie nariadenia o organizovaní hromadných podujatí.Viktara Babaryku, ktorý stál na čele banky Belgazprombank takmer 20 rokov, odsúdil v júli bieloruský najvyšší súd na 14 rokov väzenia s maximálnym stupňom stráženia a zároveň mu vymeral pokutu.Exbankára obvinili z prijímania úplatku organizovanou skupinou a legalizácie výnosov z trestnej činnosti, a to v oboch prípadoch - v obzvlášť veľkom rozsahu.Babaryka počas vyšetrovania i na súde odmietol akúkoľvek vinu. Svoje trestné stíhanie považuje za politicky motivované a spája ho so svojím zámerom kandidovať v roku 2020 za bieloruského prezidenta.