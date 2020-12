Bezpečnostné sily Bieloruska opäť tvrdo zakročili voči demonštrantom

Predstaviteľka bieloruskej opozície a bývalá prezidentská kandidátka Sviatlana Cichanovská, foto z archívu. Foto: TASR/AP

Demonštranti so starými bieloruskými národnými zástavami pochodujú počas opozičného protestného zhromaždenia proti výsledkom prezidentských volieb v bieloruskom Minsku v nedeľu 13. decembra 2020. Foto: TASR/AP

Minsk 13. decembra (TASR) - Počet zadržaných osôb protestujúcich počas nedele proti bieloruskému prezidentovi Alexandrovi Lukašenkovi sa zvýšil na viac ako 210. Vyplýva to zo zoznamu zatknutých demonštrantov, ktorý zverejnila ľudskoprávna organizácia Viasna, informuje agentúra DPA. Podľa hovorcu minskej polície Romana Laškeviča, na ktorého sa odvolala agentúra TASS, zadržali v metropole Bieloruska až viac ako 300 ľudí.Videá zverejnené na sociálnej sieti Telegram zachytávajú ľudí v metropole Minsk, ktorí utekajú pred príslušníkmi bezpečnostných síl či to, ako policajti protestujúcich vlečú preč a bijú." uviedla líderka opozície Sviatlana Cichanovská.Politička, ktorá je podľa opozície skutočnou víťazkou augustových prezidentských volieb, sa má v pondelok stretnúť s nemeckým prezidentom Frankom-Walterom Steinmeierom a následne odcestuje do Bruselu. Tam sa má zúčastniť na rokovaniach so šéfom diplomacie EÚ Josepom Borrellom a členmi Európskeho parlamentu (EP). "" uviedla Cichanovská.V stredu by mala v EP prevziať prestížnu Sacharovovu cenu za rok 2020, ktorú získala bieloruská opozícia.Bieloruskí predstavitelia počas v poradí 127. dňa protestov podľa agentúry TASS po prvý raz neuzatvorili stanice metra a neblokovali cestné komunikácie. Tisíce protestujúcich v Minsku sa namiesto jedného veľkého zhromaždenia rozptýlili do viac ako 70 rôznych častí mesta, čím chceli bezpečnostným zložkám sťažiť zásahy voči demonštrantom, priblížila agentúra AP.Od vypuknutia protestov už v krajine podľa opozičných lídrov zatkli viac ako 30.000 ľudí. Minulú nedeľu zadržali na prodemokratickom proteste v Bielorusku viac ako 300 ľudí.