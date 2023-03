Bielorusko bude pracovať na novej vojenskej doktríne

Minsk 8. marca (TASR) - Bieloruské ministerstvo obrany dostalo za úlohu vypracovať novú vojenskú doktrínu, ktorá by reagovala na "eskaláciu globálneho politického napätia", informovali v utorok neskoro večer ruské médiá. TASR správu prevzala zo stredajšieho servisu tlačovej agentúry Reuters.



Hoci sa bieloruský prezident Alexander Lukašenko priamo nezapojil do ruskej invázie na Ukrajinu, minulý rok vo februári umožnil Moskve využiť územie svojej krajiny na začatie vojny a vyslanie ruských síl na Ukrajinu.



Ruské médiá neposkytli podrobnosti o tom, čo by nová doktrína mohla zahŕňať.



Dokument nariaďuje "v kontexte eskalácie globálneho geopolitického napätia" realizáciu opatrení "zameraných na ochranu nezávislosti, územnej celistvosti, suverenity a ústavného poriadku krajiny pred vonkajšími a vnútornými hrozbami".



Bieloruská bezpečnostná rada tiež nariadila ministerstvu obrany, aby do mesiaca dokončilo návrh zákona o vytvorení novej dobrovoľnej územnej obrany. Lukašenko vo februári nariadil vytvorenie domobrany, ktorú tvorí 100.000 až 150.000 dobrovoľníkov.



Bielorusko je blízkym spojencom Ruska. Lukašenko opakovane upozornil, že Bielorusko by sa mohlo do konfliktu na Ukrajine priamo zapojiť, ak bude bieloruské územie vystavené útokom z Ukrajiny, pripomína Reuters.