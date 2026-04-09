Štvrtok 9. apríl 2026
Bielorusko chce otvoriť svoje veľvyslanectvo v KĽDR začiatkom augusta

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Údajne to bolo súčasťou dohody, ktorá vznikla počas marcovej návštevy prezidenta Alexandra Lukašenka v KĽDR.

Autor TASR
Pchjongjang/Minsk 9. apríla (TASR) - Bielorusko otvorí svoje veľvyslanectvo v Severnej Kórei do 1. augusta, uviedla vo štvrtok bieloruská tlačová agentúra BelTA. Údajne to bolo súčasťou dohody, ktorá vznikla počas marcovej návštevy prezidenta Alexandra Lukašenka v KĽDR, informuje TASR podľa správy agentúry Jonhap.

Uznesenie, v ktorom je tento plán načrtnutý, podpísal bieloruský premiér Alexandr Turčin na základe Lukašenkovho pokynu po jeho oficiálnej návšteve Severnej Kórey, uviedla BelTA.

Bieloruský prezident navštívil KĽDR v dňoch 25. a 26. marca. Stretol sa so severokórejským vodcom Kim Čong-unom a podpísal zmluvu o priateľstve a spolupráci zameranú na posilnenie bilaterálnych vzťahov medzi krajinami, pripomína Jonhap.

Agentúra dodáva, že Pchjongjang a Minsk svoje spojenectvo prehlbujú aj v súvislosti s podporou Ruska vo vojne proti Ukrajine.
Neprehliadnite

OBRAZOM: Takto nasnímala Zem misia Artemis 2 pri prelete okolo Mesiaca

Šaríf: Irán, USA a ich spojenci súhlasili s okamžitým prímerím

REXOVÁ: Chcem byť najlepšia, na pódiu a dosahovať najlepšie výsledky

PITEKOVÁ: Fekálna mikrobiálna transplantácia vyžaduje od darcu celibát