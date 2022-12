Bielorusko chystá presuny vojenského vybavenia a personálu

Minsk 7. decembra (TASR) - Bielorusko uskutoční počas stredy a štvrtka presuny vojenského vybavenia a príslušníkov bezpečnostných síl. Má ísť o súčasť previerky reakcie bieloruských ozbrojených zložiek na prípadnú teroristickú hrozbu. Informovala o tom agentúra Reuters s odvolaním sa na bieloruské štátne médiá.



"Je naplánovaný presun vojenského vybavenia a príslušníkov bezpečnostných síl krajiny," uvádza sa v správe bieloruskej tlačovej agentúry BelTA.



V súvislosti s avizovanými presunmi bude obmedzená doprava na niektorých cestách a pohyb obyvateľstva vo viacerých oblastiach Bieloruska. V priebehu operácie budú na výcvikové účely používané imitácie zbraní.



Bielorusko je blízkym spojencom ruského prezidenta Vladimira Putina, ktorého podporuje aj v pokračujúcej invázii na Ukrajinu. Ruskí vojaci zaútočili na začiatku vojny proti Ukrajine aj z bieloruského územia.



Minsk sa do konfliktu zatiaľ priamo nezapojil, ani nevyslal na Ukrajinu svojich vojakov, ale opakovane sa objavujú obavy, že by tak mohol urobiť.



V októbri Minsk obvinil Kyjev z príprav útoku na Bielorusko a zároveň ohlásil nasadenie spoločnej bielorusko-ruskej bojovej skupiny na svojich západných hraniciach.



Ruský minister obrany Sergej Šojgu minulý týždeň rokoval so svojím bieloruským rezortným partnerom Viktorom Chreninom o vojenskej spolupráci oboch krajín.