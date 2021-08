Cichanovská chce dať zablokovať Lukašenkovi prístup k peniazom

Minsk 21. augusta (TASR) - Líderka bieloruskej opozície Sviatlana Cichanovská požiadala Medzinárodný menový fond (MMF), aby mocenskému aparátu v Minsku zablokoval prístup k finančným prostriedkom dovtedy, kým sa v Bielorusku neuskutočnia nové slobodné prezidentské voľby. "To je postoj všetkých demokratických síl v Bielorusku," cituje agentúra DPA v sobotu z listu Cichanovskej adresovaného šéfke MMF Kristaline Georgievovej a ministerke financií USA Janet Yellenovej, ktorý bol zverejnený na stránke tsikhanouskaya.org.



EÚ a USA uvalili na Minsk po vlaňajších prezidentských voľbách, ktoré považujú za zmanipulované, sankcie. Bieloruská vláda chce preto získať hotovosť vo výške jednej miliardy amerických dolárov od MMF formou Špeciálnych práv čerpania (SDR).



Cichanovská argumentuje, že tieto finančné prostriedky určené pre občanov Bieloruska budú použité na represie voči nim. Ako príklady uviedla kruté zaobchádzanie s ľuďmi, zatýkanie z politických dôvodov či používanie ochorenia COVID-19 ako biologickej zbrane vo väzniciach. Opatrenia režimu prezidenta Alexandra Lukašenka podľa nej každým dňom zhoršujú už aj tak ťažkú ekonomickú situáciu v Bielorusku a nové transfery by mu nemali pomôcť získať čas na jeho udržanie sa pri moci.



Cichanovská, žijúca v exile v Litve, sa tiež poďakovala predsedovi zahraničného výboru Senátu USA Bobovi Menendezovi, ktorý v piatok napísal americkému prezidentovi Joeovi Bidenovi list so žiadosťou, aby sa zasadil za zablokovanie peňazí MMF tým, že prestane uznávať legitimitu Lukašenkovej vlády. Menendez pripomenul, že EÚ a USA sankciami vyvíjajú tlak na mocenský aparát v Bielorusku a uvoľnenie finančných prostriedkov MMF by bolo v rozpore s týmto úsilím.



Bielorusko sa doteraz mohlo spoliehať predovšetkým na finančnú pomoc Ruska. Jeho prezident Vladimir Putin opakovane uisťoval Lukašenka o svojej podpore.