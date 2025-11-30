< sekcia Zahraničie
Bielorusko deklaruje ochotu hovoriť so štátmi NATO o bezpečnosti

Autor TASR
Minsk 30. novembra (TASR) - Bielorusko je pripravené viesť dialóg s členskými krajinami Severoatlantickej aliancie (NATO) s cieľom posilniť bezpečnosť vo východoeurópskom regióne. V nedeľu to oznámil poradca bieloruského ministra obrany pre medzinárodnú vojenskú spoluprácu Valerij Revenko, píše TASR podľa správy agentúry Belta.
Revenko označil vzťahy Bieloruska so západnými krajinami a s členskými štátmi NATO za mimoriadne problematické. Podľa neho je to dôsledok „túžby Západu podriadiť si Bielorusko svojim záujmom, svojim naratívom a svojim predstavám o bezpečnosti vo východnej Európe“. Doplnil, že Západ sa podľa neho rozhodol Bielorusko izolovať, čo krajine spôsobilo „určité“ ekonomické, politické aj morálne škody.
„Prirodzene, nesúhlasíme s tým. Máme vlastnú politiku... Politiku zameranú aj na zaistenie bezpečnosti vo východoeurópskom regióne. To však nebolo v súlade s názormi Západu,“ uviedol Revenko. Ako zdôraznil, situácia výrazne ovplyvnila celkové väzby s krajinami Európskej únie aj so štátmi NATO.
Podotkol však, že Minsk aj napriek napätým vzťahom pokračuje v komunikácii so Západom. Podľa jeho slov je Bielorusko pripravené niektorým krajinám NATO predstaviť svoj postoj, vypočuť si ich pozíciu a pokúsiť sa dosiahnuť „určitý konsenzus“ v otázke bezpečnosti v regióne.
