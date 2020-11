Do bytu aktivistky v Minsku vtrhli neznáme osoby,vraj šlo o experiment

Minsk 6. novembra (TASR) - Do bytu známej bieloruskej aktivistky Niny Bahinskej vtrhli vo štvrtok večer neidentifikovaní ľudia, oznámilo bieloruské stredisko pre ľudské práva Viasna. Bahinskej dcéra pre rozhlasovú stanicu Rádio Sloboda uviedla, že neznámi svoj vpád do bytu jej matky vysvetlili nutnosťou vykonať "experiment" v rámci vyšetrovania, ktoré súvisí s aktivitami vnučky Niny Bahinskej.



Podľa susedov Bahinská privolala na neznámych políciu. Tá prišla do niekoľkých minút, pričom jeden z policajtov dôchodkyňu obvinil, že ho fyzicky napadla.



Spravodajský portál TUT.by požiadal o vyjadrenie políciu aj príslušné riaditeľstvo bieloruského Vyšetrovacieho výboru, ktoré deklarovali, že v súvislosti s Bahinskou nepodnikajú žiadne aktivity. Susedia z domu, kde seniorka býva, však TUT.by informovali, že po dvore ich bytového domu sa pohybovali muži v uniformách.



Portál TUT.by pripomenul, že Nine Bahinskej sa koncom októbra v jednom zo svojich vystúpení venoval aj prezident Alexandr Lukašenko. Vyhlásil, že táto 73-ročná aktivistka je "presvedčená o svojom", a nariadil, aby jej nikto nebránil zúčastňovať sa na protestoch opozície na minských námestiach.



"Pozrite, Bahinskú nechajte na pokoji. Ak ju zoberiete (na políciu), opozícia zakape. Nebude mať kto chodiť na námestia," vyhlásil Lukašenko.



Bahinská v uplynulých týždňoch viackrát vzdorovala polícii: prehradila cestu policajným vozidlám odvážajúcim zadržaných demonštrantov, doťahovala sa s policajtom, ktorý jej chcel zhabať červeno-bielo-červenú vlajku, alebo sa vyhla zadržaniu, keď policajtovi tvrdila, že nie je na demonštrácii, ale "na prechádzke" - držala pritom vlajku vo farbách typických pre opozíciu.



Ako informovali bieloruské proopozičné médiá, Bahinská sa do protestov v Bielorusku zapája od roku 1988. V súvislosti so svojou angažovanosťou bola mnohokrát zadržaná a pokutovaná.



Bahinská sa v jednom z nedávnych rozhovorov vyjadrila, že svoje zadržania už prestala rátať a s vyčísľovaním, koľko zaplatila štátu na pokutách, prestala, keď táto suma presiahla v prepočte 16.000 dolárov.



V súvislosti so svojou činnosťou a perzekúciami Bahinská odmieta pomoc rodiny, priateľov alebo ľudskoprávnych organizácií. Hovorí, že je to jej "obeta a kríž, ktoré musí niesť sama".