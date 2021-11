Bielorusko hlásilo prvý prípad covidu na hranici s Poľskom

Na archívnej snímke poľský premiér Mateusz Morawiecki počas prejavu na plenárnom zasadnutí Európskeho parlamentu v Štrasburgu 19. októbra 2021. Foto: TASR/AP

Bruzgi 18. novembra (TASR) - Bielorusko hlásilo vo štvrtok prvý prípad ochorenia COVID-19 vo svojom núdzovom útočisku pre migrantov neďaleko poľskej hranice.Podľa bieloruskej štátnej tlačovej agentúry Belta sa osoba koronavírusom nakazila v skladovacom zariadení logistickej spoločnosti, ktoré bolo premenené na tábor pre migrantov.Chorú osobu previezli do nemocnice. Posledné dve noci spalo na dlážke vo veľmi stiesnenom priestore útočiska približne 1000 ľudí, napísala agentúra DPA.V skladovacom zariadení teraz otvoria očkovacie centrum a budú tam podávať vakcínu od čínskej spoločnosti Sinopharm, oznámili bieloruské úrady.Tisíce migrantov z Blízkeho východu zhromaždených na bieloruskej hranici sa pokúšajú dostať Poľska, členskej krajiny Európskej únie.Približne 900 migrantov strávilo noc zo stredy na štvrtok napriek nízkym teplotám vonku. Prežili tam už 11. deň po sebe. Snažili sa zahriať pri táborákoch a mnohí sa sťažovali na ťažkosti s dýchaním, čo im spôsobil dym z ohňov.Keďže hrozí dážď, bieloruské úrady chcú pripraviť ďalšie núdzové tábory. V pondelok otvorili neďaleko hranice jeden, kde sa dá spať vo vnútri, a vytvorili ho zo skladov logistickej spoločnosti.Poľský premiér Mateusz Morawiecki oznámil, že "bieloruské bezpečnostné sily provokujú na hranici čoraz otvorenejšie". Dodal, že "Poliaci sú odhodlaní chrániť svoje hranice všetkými prostriedkami. Sú to aj hranice Európy a NATO".Varoval tiež, že do Európy prídu "milióny" migrantov, ak bude pohraničná politika vlažná.V interview pre nemecký denník Bild ďalej povedal, že vzhľadom na vývoj na poľsko-bieloruskej hranici nevylučuje nebezpečenstvo vojny."Ak nebudeme schopní teraz zastaviť tisíce migrantov, čoskoro ich budú k Európe smerovať státisíce, milióny," uviedol Morawiecki pre Bild. "Ak nebudeme rázne chrániť a brániť naše európske hranice, do Európy a predovšetkým do Nemecka sa budú pokúšať dostať stámilióny ľudí z Afriky a Blízkeho východu," dodal poľský premiér.