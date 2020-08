Hlavná opozičná kandidátka si pre Bielorusko želá spravodlivé voľby

Minsk 9. augusta (TASR) - Hlavná kandidátka bieloruskej opozície na prezidentku Svitlana Cichanovská, ktorá je považovaná za najväčšiu rivalku úradujúceho prezidenta Alexandra Lukašenka, si želá spravodlivé voľby. Vyjadrila sa tak po tom, ako v Minsku odovzdala svoj hlas, informuje agentúra AFP.



"Naozaj chcem, aby tieto voľby boli čestné, keďže, ak sa úrady nemajú čoho báť a ak chcú všetci (za prezidenta) Alexandra Grigorieviča (Lukašenka), tak s tým budeme súhlasiť," povedala médiám po zahlasovaní.



Svitlana Cichanovská, 37-ročná učiteľka angličtiny a prekladateľka, ktorá je v Bielorusku označovaná za "symbol zmeny", je vo voľbách považovaná za hlavnú súperku Lukašenka. Ten sa uchádza o šieste funkčné obdobie v úrade a pred voľbami viedol agresívnu kampaň na potlačenie opozície. Očakáva sa, že vo voľbách opäť zvíťazí.



Cichanovská sa stala kandidátkou na prezidentku po tom, ako úrady neumožnili kandidovať jej manželovi Siarhejovi Cichanovskému. Koncom mája ho zároveň obvinili vo viacerých trestných veciach a odvtedy je vo vyšetrovacej väzbe. Na podporu Cichanovskej sa odvtedy v celej krajine konajú tisíce zhromaždení.



Podporujú ju aj dvaja opoziční politici, ktorých ústredná volebná komisia odmietla zaregistrovať ako kandidátov vo voľbách najvyššieho predstaviteľa štátu - Viktar Babaryka a Valeryj Capkala.



Cichanovskej volebný tím v nedeľu informoval, že jedna z kľúčových spolupracovníčok Cichanovskej odišla z Bieloruska do Ruska pre obavy o svoju bezpečnosť. Ide o Veroniku Capkalovú, manželku zmieneného Valeryja Capkala, niekdajšieho diplomata, ktorý taktiež v obave o svoju bezpečnosť nedávno ušiel aj s deťmi z Bieloruska do Moskvy.



"S Veronikou Capkalovou sme sa skontaktovali. Tvrdí, že je v Moskve a bude tam hlasovať," uviedlo tlačové oddelenie Cichanovskej volebného tímu. "Veronikino rozhodnutie rešpektujeme, situácia nie je ľahká. Každý má právo sám zvážiť svoje osobné riziko," dodal.



V Bielorusku sa v nedeľu konajú v poradí šieste voľby hlavy štátu od roku 1991, keď táto bývalá sovietska republika získala nezávislosť. Okrem Cichanovskej a Lukašenka v nich kandidujú aj predseda Bieloruskej sociálnodemokratickej strany (BSDH) Siarhej Čeračeň, bývalá poslankyňa bieloruského parlamentu Hanna Kanapacká a spolupredseda hnutia Hovor pravdu Andrej Dzmitryjev.



Právo na účasť na prezidentských voľbách má asi 6,8 milióna bieloruských občanov. Volebné miestnosti budú otvorené od 08.00 h do 20.00 h miestneho času (07.00 h - 19.00 h SELČ).