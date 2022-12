Bielorusko hovorí po náleze rakety o možnej provokácii Kyjeva

Minsk 30. decembra (TASR) – Ministerstvo obrany v Minsku hovorí po objavení rakety protivzdušného systému na bieloruskom území o možnej provokácii Kyjeva. Vyplýva to z jeho stanoviska zverejneného v piatok, informovala agentúra DPA.



"Buď bola táto neriadená strela vypálená neúmyselne v dôsledku zlého výcviku posádky, alebo bola raketa poškodená, alebo ide o úmyselnú provokáciu ukrajinských ozbrojených síl," napísal vo vyhlásení ministerstva veliteľ bieloruskej protivzdušnej obrany Kiryl Kazancav.



Ako pripomína TASR, bieloruské médiá priniesli správy, podľa ktorých vo štvrtok dopoludnia dopadla na územie krajiny zostrelená raketa systému protivzdušnej obrany S-300.



Kazancav uviedol, že ju zostrelili nad Ivanavským rajónom v Brestskej oblasti na juhozápade Bieloruska. Vzhľadom na incident si v Minsku už predvolali ukrajinského veľvyslanca. Kyjev uviedol, že je pripravený spolupracovať na objasnení prípadu za účasti expertov "z radov štátov, ktoré nie sú spojené s podporou Ruska ako teroristického štátu".



Ukrajina vo štvrtok čelila ďalšiemu rozsiahlemu raketovému útoku Ruska. Časť ruských striel zasiahla aj objekty v západoukrajinskej Ľvovskej oblasti. "Preto nemožno vylúčiť ani provokáciu zo strany teroristického štátu Ruska, ktorý trasu svojich riadených striel zvolil tak, aby vyprovokoval ich odpálenie vo vzdušnom priestore nad Bieloruskom," uvádzalo sa vo vyhlásení ukrajinského ministerstva obrany. Išlo by podľa neho o podobný prípad ako v novembri, keď bolo zasiahnuté poľské územie.



Na Ukrajine panujú obavy, že by Rusko mohlo spustiť novú ofenzívu smerom z Bieloruska. Dopad rakety na bieloruské územie by mohol byť v takomto prípade využitý ako zámienka, vysvetľuje DPA.