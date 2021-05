Bielorusko hrozí, že oslabí hraničnú kontrolu nad drogami a migráciou

Minsk 26. mája (TASR) - Západom neuznaný bieloruský prezident Alexandr Lukašenko v stredu pohrozil, že Bielorusko na svojich hraniciach oslabí kontrolu nad obchodovaním s drogami a nelegálnou migráciou.



V prejave na pôde parlamentu Lukašenko v stredu vyhlásil, že Bielorusko na svojich hraniciach "zastavovalo drogy a migrantov", pričom Západu odkázal, že "teraz si ich užívajte a chytajte sami".



Lukašenkova reakcia, citovaná agentúrou Interfax, súvisí s incidentom z nedele 23. mája, keď bieloruské úrady donútili na letisku v Minsku pristáť lietadlo spoločnosti Ryanair smerujúce z Atén do Vilniusu, pričom ho sprevádzala stíhačka MiG. Následne bieloruské úrady zadržali dvoch cestujúcich lietadla: Ramana Prataseviča, bieloruského novinára žijúceho v exile v Poľsku, a jeho ruskú priateľku Sofiu Sapegovú, študujúcu vo Vilniuse.



Tento incident vyvolal ostrú kritiku zo strany Európskej únie. Prezidenti a premiéri krajín EÚ sa v pondelok zhodli na prijatí cielených sankcií voči Bielorusku a vyzvali únijných leteckých prepravcov, aby sa vyhli bieloruskému vzdušnému priestoru.



Lukašenko to v stredu vo svojom prejave komentoval: "Nepáči sa vám prelet bezpečným Bieloruskom, lietajte tam, kde priviedli do hrobu 300 ľudí", čím narážal na zostrelenie malajzijského lietadla nad Ukrajinou z leta roku 2014.



Zoznam dopravcov, ktorí nebudú lietať cez Bielorusko, sa postupne rozrastá a Ukrajina od stredy úplne prerušila letecké spojenie s Bieloruskom.