K štrajku za odchod Lukašenka sa pripojili aj malé firmy a prevádzky

Minsk 26. októbra (TASR) - Bieloruská polícia zadržala počas nedeľných protestov proti režimu Alexandra Lukašenka 290 ľudí, pričom najviac osôb bolo zadržaných v mestách Minsk a Hrodna. Podľa agentúry TASS o tom informovala bieloruská ľudskoprávna organizácia Viasna.



Okrem uvedených miest sa demonštrácie proti režimu Alexandra Lukašenka konali aj v mestách Brest, Babrujsk, Vicebsk, Barysav, Mahiľov, Pinsk, Polack a ďalších. Medzi zadržanými sú aj novinári.



Zamestnanci mnohých veľkých bieloruských firiem aj malých prevádzok vstúpili v pondelok do štrajku, ktorým sa domáhajú odchodu Lukašenka z postu prezidenta krajiny, informoval spravodajský portál TUT.by.



Dodal, že vo viacerých výrobných prevádzkach zamestnanci rannej zmeny nevystriedali kolegov z nočnej, alebo nastúpili do práce, len nepracujú.



V okolí mnohých tovární hliadkujú policajti, došlo aj k zadržaniam.



Ľudia na uliciach opäť vytvárajú reťaze solidarity alebo autami blokujú plynulosť premávky.



K veľkým výrobných prevádzkam a továrňam sa pridali aj malé firmy a súkromní podnikatelia, informoval spravodajský portál TUT.by. Zavretých v pondelok zostalo mnoho zdravotníckych stredísk, obchodov, e-shopov, barov, kaviarní, jazykových škôl, fitnescentier, cestovných kancelárií, dodávok kvetov, dizajnérskych štúdií, salónov krásy, servisných centier i biliardových klubov.



Niektoré z nich majú o pondelok predĺžený víkend, iné sú zatvorené z technických príčin, či majú "sanitárny deň", iné ako vysvetlenie pre zákazníkov na oznam napísali, že je zavreté "na znak solidarity s občianskou spoločnosťou".



"Toto rozhodnutie je náš malý príspevok k tomu, aby bol život v krajine čestnejší a spravodlivejší, a aby nás namiesto násilia obklopila atmosféra vzájomnej úcty," vysvetlila svoje zatvorenie jedna z firiem.



"Pondelok je dňom pracovného pokoja na podporu občianskej spoločnosti v Bielorusku. Sme kvapka v mori, ale tieto kvapky tvoria oceán. Za tento deň dostanete 2/3 platu," napísal v e-maili svojim zamestnancom riaditeľ jednej z jazykových škôl.



Niektoré prevádzky, ako napr. obchod v Minsku sa zavreli na neurčitú dobu, keď svojim klientom oznámil: "Stretneme sa už v novom Bielorusku."



Termín "ultimáta" Lukašenkovi vypršal popoludní 25. októbra. Jeho rivalka v prezidentských voľbách Sviatlana Cichanovská ho vyzvala, aby do stanoveného termínu oznámil svoju rezignáciu, zastavil násilie voči pokojným demonštrantom v Bielorusku a dal prepustiť politických väzňov. Podmienky ultimáta neboli splnené.



V Minsku sa uplynulú nedeľu konala protestná akcia nazvaná "Národné ultimátum“, ktorá sa podľa očitých svedkov stala jednou z najmohutnejších za posledné roky. Polícia a maskovaní muži v civile použili proti demonštrantom ohlušujúce granáty a údajne aj gumové projektily. Boli hlásení zranení i zadržaní.