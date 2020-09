Kalesnikavová chce vedieť, kto je zodpovedný za jej únos

Minsk 10. septembra (TASR) - Advokátka členky predsedníctva Koordinačnej rady bieloruskej opozície Maryje Kalesnikavovej tvrdí, že jej mandantka má na tele modriny. Advokátka Ľudmila Kazaková uviedla, že má v úmysle požiadať o lekársku prehliadku a stanovenie rozsahu zranení Kalesnikavovej. Pre agentúru Interfax súčasne dodala, že tieto modriny nie sú následkom bitia.



Podľa Kazakovej stúpol Kalesnikavovej vo vyšetrovacej väznici tlak a "potrápilo ju srdce". Napriek stresu je však na tom dobre, dodala jej právnička. Uviedla tiež, že v stredu večer odovzdal Maryjin otec Aľaksandr vo väznici balíček s vecami, ktoré by jeho dcéra mohla potrebovať.



Kazaková sa ešte predtým v stredu pred novinármi vyjadrila, že jej mandantke sa vyhrážali "fyzickým násilím", a to v budove Hlavného riaditeľstva pre boj proti organizovanej kriminalite a korupcii pôsobiaceho v rámci štruktúr bieloruského ministerstvo vnútra. Plánuje preto podať trestné oznámenie za vyhrážanie sa smrťou.



Kazaková pre agentúru Interfax uviedla, že bieloruský Výbor štátnej bezpečnosti (KGB) sa snažil dosiahnuť, aby Kalesnikavová dobrovoľne odišla z Bieloruska. Keď túto ponuku odmietla, násilne ju odviezli na hranicu s Ukrajinou.



Kazaková objasnila, že v pondelok, keď neznáme osoby v centre Minska vtiahli Kalesnikavovú do auta, strávila následne "takmer pol dňa" na spomínanom riaditeľstve. Potom ju previezli do budovy KBG, kde bola až do pondelka večera a kde ju požiadali o súhlas s dobrovoľným opustením Bieloruskej republiky. Po odmietnutí ju násilne previezli k bielorusko-ukrajinským hraniciam.



To, čo sa jej v posledných dňoch stalo, považuje Kalesnikavová za únos, zdôraznila Kazaková. Dodala, že opozičná politička "má v úmysle spolu so svojimi právnikmi identifikovať všetky osoby zodpovedné za jej únos a násilný prevoz na hranicu".



Kalesnikavová je momentálne vo vyšetrovacej väznici v Minsku. Bieloruský vyšetrovací výbor informoval, že je podozrivá z pokusu o uzurpáciu moci v krajine. Okrem nej zadržali v stredu bieloruské úrady aj ďalšieho člena predsedníctva Koordinačnej rady Maksima Znaka. Vo väzbe sa ocitol aj Kalesnikavovej právnik Iľja Salej.



Očakáva sa, že výsluch Kalesnikavovej sa uskutoční vo štvrtok 10. septembra, uviedla Kazaková podľa agentúry Interfax.