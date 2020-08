Bieloruská koordinančná rada požaduje návrat k ústave z roku 1994

Minsk 24. augusta (TASR) – Bieloruská opozičná koordinančná rada trvá na tom, aby sa krajina vrátila k svojej ústave z roku 1994, ktorá stanovovala horný limit pre funkčné obdobia prezidenta. Uviedol to člen rady Pavel Latuško počas nedeľňajších masových protestov v bieloruskej metropole Minsk.



„Trváme na celoštátnom referende o tejto otázke," vyhlásil Latuško, ktorého citovala tlačová agentúra TASS. Aktivista ďalej pripomenul, že bývalí prezidentskí kandidáti už požiadali najvyšší súd, aby vyhlásil prezidentské voľby z 9. augusta za neplatné.



Latuško tiež vyzval na vytvorenie iniciačných skupín s cieľom odvolať všetkých členov Snemovne reprezentantov – dolnej komory parlamentu – ako aj zákonodarcov miestnych zastupiteľstiev.



Podľa Latuška bude koordinačná rada požadovať odstúpenie vrcholových činiteľov ministerstva vnútra za to, že nezačali vyšetrovanie 700 prípadov použitia policajnej sily proti civilistom, ktorí sa obrátili so sťažnosťami na Vyšetrovací úrad.



Ďalší členovia rady taktiež oslovili demonštrantov a vyzvali pracovníkov priemyselných podnikov, aby pokračovali v štrajkoch.



V nedeľu vyšli opäť do ulíc v Bielorusku desaťtisíce demonštrantov protestujúcich proti znovuzvoleniu prezidenta Alexandra Lukašenka.



Protestujúci, ktorí sa zhromaždili na Námestí nezávislosti v hlavnom meste Minsk, mávali bieloruskými vlajkami a žiadali Lukašenkovu rezignáciu, pričom kričali "sloboda" a "nezabudneme, neodpustíme."



„Máme len dve požiadavky – spravodlivé voľby a koniec násilia," povedal pre tlačovú agentúru AFP jeden z protestujúcich. Podľa miestnych médií sa na nedeľňajších protestoch zúčastnilo viac než 100.000 ľudí.



Ministerstvo obrany protestujúcim pohrozilo, že ak by malo dôjsť k nepokojom, na protestoch nebude zasahovať polícia, ale armáda. Ministerstvo taktiež avizovalo, že národné pamätníky z druhej svetovej vojny a sochy bude pred protestujúcimi chrániť armáda.



Bieloruská opozičná líderka Sviatlana Cichanovská výstrahy zo strany štátnych zložiek označila za obvyklé zastrašovanie ľudí. „Bielorusi sa však už neboja a sú pripravení brániť svoje práva. Prezidentovi už nikto neverí," povedala.