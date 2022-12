Bielorusko neumožnilo laureátovi Biaľackému poslať z väzenia prejav

Minsk 8. decembra (TASR) - Väznenému bieloruskému aktivistovi Alesovi Biaľackému, ktorý sa tento rok stal spolulaureátom Nobelovej ceny za mier, Minsk nepovolil, aby svojim blízkym poslal prejav na sobotňajšiu ceremóniu odovzdávania Nobelových cien v Osle. Oznámila to vo štvrtok jeho manželka Natalľa Pinčuková, ktorá cenu v nórskom Osle zaňho preberie. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP.



"Čo sa týka správ, aké mi smie posielať, čelí prísnym obmedzeniam. Nesmie písať nič o domácej či zahraničnej politike," povedala Pinčuková. Podmienky vo väzení opísala ako drsné, a to pre mužov aj ženy a možno ich prirovnať k mučeniu. "Verím, že Nobelova cena dopomôže k upriameniu pozornosti na Bielorusko a tých, ktorí (tam) sú vo väzení," dodala.



Pinčuková uviedla, že prejav, ktorý pri preberaní ceny prednesie bude obsahovať myšlienky jej manžela. "Nedokázal nám ho odovzdať, situácia okolo listov je zložitá, všetko je pozorne sledované... Máme však jeho vyhlásenia a jeho myšlienky, ktoré budú v prejave," dodala.



Biaľackému (60) bola prestížna Nobelova cena za mier udelená v októbri. Spoločne s ním ju získala aj ruská ľudskoprávna organizácia Memorial a ukrajinská ľudskoprávna organizácia Centrum pre občianske slobody (CCL). Ocenenie získali za úsilie v oblasti "ľudských práv, demokracie a mierového spolužitia (troch) susediacich krajín – Bieloruska, Ruska a Ukrajiny".



Biaľacki je zakladateľom ľudskoprávnej organizácie Viasna a spolu so svojimi spolupracovníkmi bol uväznený po rozsiahlych demonštráciám, ktoré vypukli v Bielorusku po sporných prezidentských voľbách v roku 2020. Oficiálne zvíťazil Alexandr Lukašenko, medzinárodne spoločenstvo ich však označilo za podvod.



Biaľacki je obvinený z pašovania peňazí do Bieloruska, ktoré boli určené pre opozičné skupiny. V prípade usvedčenia mu hrozí 12-ročné väzenie. V 121-ročnej histórii udeľovania Nobelových cien je len štvrtým laureátom, ktorý ho získal počas svojho väznenia.



Pinčuková tvrdí, že manžela mohla vo väzení v Minsku navštíviť len raz. Ani získanie Nobelovej ceny za mier podľa nej bieloruským úradom nezabránilo, aby manžela obvinili a zintenzívnili tlak na jeho právnych zástupcov. Jedného už uväznili a ďalšiemu odobrali licenciu.



Agentúra AP s odvolaním sa na nórske médiá uvádza, že na sobotnej ceremónii odovzdávania Nobelových cien za mier v Osle by sa mala zúčastniť aj exilová líderka bieloruskej opozície Sviatlana Cichanovská.