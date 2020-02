Lukašenko oznámil, že 7. februára sa stretne s Putinom

Minsk 4. februára (TASR) - Bieloruský prezident Alexandr Lukašenko v utorok oznámil, že na 7. februára má naplánované stretnutie s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Informovala o tom agentúra TASS.



Agentúra Interfax dodala, že medzi Bieloruskom a Ruskom zostávajú nevyriešené otázky týkajúce sa dodávok energie. Okrem toho nebola dokončená koordinácia plánov na prehĺbenie integrácie oboch krajín do zväzového štátu.



Lukašenko v utorok zopakoval, že Bielorusko chce mať s "bratským (ruským) národom" úprimný, priateľský a transparentný vzťah. Upozornil však na nesplnené sľuby Ruska spred piatich rokov, ktoré sa týkali cien ruského plynu a ropy dovážaných do Bieloruska.



Uviedol tiež, že Bielorusko ako suverénna a nezávislá krajina určuje kurz svojej zahraničnej politiky. Dodal, že Rusku tým nijako neškodí.



Lukašenko tak reagoval na špekulácie, ktoré sa objavili v súvislosti s víkendovou návštevou amerického ministra zahraničných vecí Mikea Pompea v Minsku.



Počas nej Pompeo naznačil, že Bielorusko by teraz, keď sa sporí s Ruskom o cenách, mohlo dovážať lacno ropu aj zo Spojených štátov - po tom, čo ju nedávno začalo importovať z Nórska.



Rusko a Bielorusko podpísali v roku 1991 dohodu, ktorá počíta s úzkymi politickými, ekonomickými i vojenskými vzťahmi. Moskva nedávno zvýšila svoj nátlak na Minsk s tým, že Bielorusko by malo prijať užšiu ekonomickú integráciu, ak chce naďalej dostávať energetické zdroje za ruské domáce ceny. U Bielorusov to vyvolalo znepokojenie, že Rusko zvažuje územné zabratie ich krajiny.