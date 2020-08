Lukašenko pohrozil štrajkujúcim fabrikám zatvorením

Bieloruskí podporovatelia opozície počas "Pochodu za slobodu", ktorým protestovali proti spornému znovuzvoleniu prezidenta Alexandra Lukašenka vo voľbách 9. augusta v centre hlavného mesta Minsk v nedeľu 16. augusta 2020. Bielorusi skandovali v nedeľu "Odstúp!", "Odíď!" alebo "Nech žije Bielorusko!" Autá trúbili na ich podporu. Tento protest sa konal práve v čase, keď Lukašenko v centre Minska organizoval zhromaždenie svojich zástancov. Vystúpil tam s prejavom, v ktorom podporovateľov vyzval, aby "zachránili svoju krajinu pred skazou". Foto: TASR/AP

Minsk 22. augusta (TASR) - Bieloruský prezident Alexandr Lukašenko v sobotu vyhlásil, že zatvorí fabriky, v ktorých sa ich zamestnanci zapojili do protestov. Informovala o tom agentúra Reuters s odvolaním sa na ruskú tlačovú agentúru RIA Novosti." povedal Lukašenko v meste Hrodna neďaleko poľských hraníc. Lukašenko takisto naznačil, že zamestnanci, ktorí sa zapojili do štrajkov, prídu o prácu.Minulý týždeň vstúpili do štrajku zamestnanci dvoch bieloruských závodov na výrobu traktorov a kolesových ťahačov. Pridali sa tak k desaťtisícom demonštrantov, ktorí od vyhlásenia podľa nich zmanipulovaných výsledkov volieb z 9. augusta protestujú proti Lukašenkovmu režimu a násilným zásahom voči protestujúcim zo strany bezpečnostných zložiek.Bieloruská asociácia novinárov (BAJ) v sobotu vyhlásila, že bieloruskí predstavitelia obmedzujú prístup verejnosti k spravodajským médiám, informovala agentúra DPA. Podľa BAJ ide o snahu zabrániť šíreniu informácií o pokračujúcich protestoch a násilnostiach, ktoré počas nich vypukli.Používateľom internetu v Bielorusku je zamietnutý prístup k webovým stránkam online portálu The Village, k lokálnym médiám Vitebsk Courier a People's News of Vitebsk a mnohým ďalším.Zablokované boli podľa vyhlásenia BAJ aj internetové stránky rozhlasovej stanice Slobodná Európa, tlačovej agentúry Belsat, bieloruskej ľudskoprávnej organizácie Vjasna a dokonca samotnej platformy BAJ.Na blokovaných stránkach sa objavila správa upozorňujúca na to, že "", uviedla BAJ.Minulý týždeň štátne tlačiarenské zariadenie údajne prerušilo "" vydávanie novín Komsomolskaja pravda a Narodnaja volja.