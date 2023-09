Lukašenko pricestoval na návštevu Ruska, stretne sa s Putinom

Minsk 14. septembra (TASR) - Bieloruský prezident Alexandr Lukašenko pricestoval vo štvrtok do čiernomorského letoviska Soči na oficiálnu návštevu Ruska, oznámili bieloruské štátne médiá. TASR o tom informuje podľa správ agentúry DPA a denníka The Guardian.



Rozhovory s ruským prezidentom Vladimirom Putinom sú naplánované na piatok. Podľa Lukašenkovej tlačovej služby sa budú týkať medzinárodnej agendy, regionálnych záležitostí, ako aj ekonomických tém, napríklad spoločného úsilia o nahradenie zahraničného dovozu domácou výrobou.



Podľa hovorcu Kremľa pôjde tento rok už o siedme stretnutie Putina s Lukašenkom.



Bielorusko je jedným z malého počtu priateľov, ktorí Rusku zostali. Lukašenko umožnil Kremľu na začiatku vojny vpadnúť na Ukrajinu zo svojho územia, ale tento pokus Moskvy dobyť ukrajinské hlavné mesto Kyjev sa nepodaril, pripomenul The Guardian.



Moskva tiež umiestnila v Bielorusku taktické jadrové zbrane, ktoré zostávajú pod kontrolou Ruska, a rozmiestnila tam aj tisíce ruských vojakov.