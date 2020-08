Manažérku kampane opozičnej kandidátky Cichanovskej opäť zadržali

Minsk 8. augusta (TASR) - V Bielorusku v sobotu - v predvečer prezidentských volieb - zadržali manažérku kampane hlavnej opozičnej kandidátky na prezidentku Svitlany Cichanovskej. Agentúru AFP o tom informovala Cichanovskej hovorkyňa.



Manažérku Maryju Marozovú z väzby pravdepodobne neprepustia skôr než v pondelok. Za čo konkrétne ju zadržali, nebolo bezprostredne známe.



AFP pripomína, že Marozovú už vo štvrtok na krátko zadržali po tom, ako navštívila litovskú ambasádu v bieloruskej metropole Minsk. Bieloruský rezort vnútra vtedy zadržanie poprel a uviedol, že Marozová bola len "pozvaná na rozhovor" na ministerstvo.



Svitlana Cichanovská, ktorá je v Bielorusku označovaná za "symbol zmeny", je v nadchádzajúcich nedeľných voľbách považovaná za hlavnú súperku súčasného bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka. Ten sa uchádza o šieste funkčné obdobie v úrade a pred voľbami vedie agresívnu kampaň na potlačenie opozície. Očakáva sa, že vo voľbách opäť zvíťazí, píše AFP.



Cichanovská sa stala kandidátkou na prezidentku po tom, ako úrady neumožnili kandidovať jej manželovi Siarhejovi Cichanovskému. Koncom mája ho zároveň obvinili vo viacerých trestných veciach a odvtedy je vo vyšetrovacej väzbe.



Na podporu Cichanovskej sa odvtedy v celej krajine konajú tisíce zhromaždení. Podporujú ju aj dvaja opoziční politici, ktorých ústredná volebná komisia odmietla zaregistrovať ako kandidátov vo voľbách najvyššieho predstaviteľa štátu - Viktar Babaryka a Valeryj Capkala.



Okrem Cichanovskej a Lukašenka vo voľbách kandidujú aj predseda Bieloruskej sociálnodemokratickej strany (BSDH) Siarhej Čeračeň, bývalá poslankyňa bieloruského parlamentu Hanna Kanapacká a spolupredseda hnutia Hovor pravdu Andrej Dzmitryjev.



Prezidentské voľby sa v Bielorusku budú konať v nedeľu, 9. augusta. Voliči, ktorí sa z nejakého dôvodu nemôžu na nedeľnom hlasovaní zúčastniť, však k volebným urnám môžu prichádzať a hlasovať predčasne - od utorka do soboty, a to v čase od 10.00 do 14.00 h miestneho času alebo od 16.00 do 19.00 h.