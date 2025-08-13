< sekcia Zahraničie
Bielorusko nasadí na cvičeniach jadrové zbrane aj rakety Orešnik
Bielorusko je kľúčovým spojencom Ruska a je od neho ekonomicky aj vojensky závislé.
Autor TASR
Minsk 13. augusta (TASR) - Bielorusko bude počas spoločných manévrov Moskvy a Minsku Západ-2025 precvičovať nasadenie ruských balistických rakiet Orešnik aj jadrových zbraní. V stredu to podľa agentúry Belta oznámil tamojší minister obrany Viktar Chrenin. Cvičenia sa budú konať 12. až 16. septembra a zúčastnia sa na nich tisícky vojakov, informuje TASR podľa správy agentúry AFP a portálu The Kyiv Independent.
„Samozrejme, vypracujeme plán použitia tohto typu zbraní spoločne s našimi ruskými kolegami,“ odpovedal Chrenin na otázku, či počas cvičenia nasadia rakety Orešnik.
„Hlava štátu požaduje, aby sme boli pripravení na všetky možné scenáre,“ dodal minister po stretnutí s bieloruským prezidentom Alexandrom Lukašenkom. „Vidíme situáciu na našich západných a severných hraniciach a nemôžeme len sedieť a sledovať militarizáciu a vojenskú aktivitu v tejto oblasti,“ pokračoval.
Podľa The Kyiv Independent bieloruský rezort obrany informoval, že na cvičení Západ-2025 sa zúčastní viac ako 13.000 vojakov. Podľa odhadov NATO sa ich však môže byť až 150.000.
AFP pripomína, že Bielorusko je kľúčovým spojencom Ruska a je od neho ekonomicky aj vojensky závislé.
„Samozrejme, vypracujeme plán použitia tohto typu zbraní spoločne s našimi ruskými kolegami,“ odpovedal Chrenin na otázku, či počas cvičenia nasadia rakety Orešnik.
„Hlava štátu požaduje, aby sme boli pripravení na všetky možné scenáre,“ dodal minister po stretnutí s bieloruským prezidentom Alexandrom Lukašenkom. „Vidíme situáciu na našich západných a severných hraniciach a nemôžeme len sedieť a sledovať militarizáciu a vojenskú aktivitu v tejto oblasti,“ pokračoval.
Podľa The Kyiv Independent bieloruský rezort obrany informoval, že na cvičení Západ-2025 sa zúčastní viac ako 13.000 vojakov. Podľa odhadov NATO sa ich však môže byť až 150.000.
AFP pripomína, že Bielorusko je kľúčovým spojencom Ruska a je od neho ekonomicky aj vojensky závislé.