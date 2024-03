Bieloruský novinár skončil pred súdom, vinia ho z extrémizmu

Minsk 19. marca (TASR) - V Bielorusku sa v utorok začal súd s prominentným nezávislým novinárom Iharom Karnejom, ktorého tamojšie úrady označili za extrémistu. TASR prináša informáciu na základe agentúrneho servisu AP.



Karnej pôsobil okrem iného v rozhlasovej stanici Slobodná Európa/Radio Liberty. Americkou vládou financované médium bolo v Bielorusku označené za extrémistické a šírenie jeho obsahu je tam považované za trestný čin. Karnejovi hrozí v prípade odsúdenia až šesťročné väzenie.



Novinári a aktivisti v Bielorusku čelia rozsiahlemu prenasledovaniu predovšetkým od augusta 2020, keď v krajine zvolili do šiesteho funkčného obdobia prezidenta Alexandra Lukašenka. To spustilo vlnu rozsiahlych a tvrdo potláčaných protestov.



Karneja zadržali viackrát pre informácie, ktoré o protestoch prinášal. Naposledy sa tak stalo vlani pri domovej prehliadke, počas ktorej polícia zaistila telefóny a počítače.



"Karnej a jeho prípad poukazujú na absurditu obvinení, keď novinára stíhajú za to, že vykonáva svoju prácu, teda zverejňuje objektívne informácie," povedal šéf Bieloruskej asociácie novinárov Andrej Bastunec. Dodal, že Bielorusko považuje za jednu z najnebezpečnejších krajín sveta pre prácu novinárov.



Na prvom pojednávaní sa v pondelok v Minsku zúčastnili aj viacerí diplomati z európskych krajín vrátane Nemecka, Švédska, Poľska či Spojeného kráľovstva. Požadovali nielen prepustenie novinára, ale aj ďalších politických väzňov.



Popredná a najstaršia bieloruská právnická skupina Viasna poukázala na fakt, že v krajine s počtom 9,5 milióna obyvateľov registruje až 1406 politických väzňov. Podľa údajov od Bieloruskej asociácie novinárov je aktuálne v Bielorusku za mrežami 34 žurnalistov.