Bielorusko: Nové sankcie EÚ hraničia s vyhlásením ekonomickej vojny

Minsk 22. júna (TASR) - Bielorusko tvrdí, že najnovšie ekonomické sankcie, ktoré naňho uvalila EÚ v reakcii na májový incident s odklonom lietadla a zatknutím bieloruského novinára Ramana Prataseviča, hraničia s vyhlásením ekonomickej vojny. Uviedlo to v utorok tamojšie ministerstvo zahraničných vecí, z vyhlásenia ktorého citovala agentúra Reuters.



Minsk vyhlásil, že rozsiahle európske sankcie budú mať nepriaznivé dôsledky pre obyvateľov Bieloruska. Varoval tiež, že bude nútený prijať recipročné opatrenia, ktoré by mohli neblaho zasiahnuť občanov a podniky v EÚ.



EÚ "pokračuje v deštruktívnych krokoch voči (bieloruskému) obyvateľstvu, aby tak údajne "finančne vyžmýkala (bieloruský) režim". V skutočnosti to však hraničí s vyhlásením ekonomickej vojny," uviedol bieloruský rezort diplomacie.



Ministri zahraničných vecí EÚ schválili v pondelok na stretnutí v Luxemburgu rozsiahle sankcie voči Bielorusku, ktoré postihujú celé sektory tamojšej ekonomiky. Rozšíril sa tiež zoznam sankcionovaných osôb, keď doň pribudlo osem organizácií a 78 osôb, vrátane Lukašenkovho syna Dzmitryja a manželky jeho druhého syna Viktara - Lilije, ako aj niektorých bieloruských ministrov, prokurátorov, sudcov či rektorov univerzít.



Na nových sankciách sa ministri dohodli v reakcii na odklon lietadla spoločnosti Ryanair, ktoré muselo 23. mája počas letu z Grécka do Litvy núdzovo pristáť na minskom letisku. Oficiálne sa tak stalo pre nahlásenie bomby na palube, ktoré sa však ukázalo byť falošné. V lietadle sa nachádzal aj bieloruský opozičný novinár a aktivista Raman Pratasevič so svojou priateľkou Sofiou Sapegovou, ktorých po pristátí v Minsku zadržali. Viacerí predstavitelia EÚ označili postup bieloruských úradov za akt štátneho pirátstva.