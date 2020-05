O úrad prezidenta v Bielorusku sa uchádza Statkevič i exposlankyňa

Minsk 14. mája (TASR) - Ústredná volebná komisia v Bielorusku dostala žiadosti o registráciu niekoľkých iniciatívnych skupín na podporu kandidátov prezidentských volieb. Kým prvá podporuje kandidatúru úradujúceho prezidenta Alexandra Lukašenka, druhá skupina združuje aktivistov podporujúcich vodcu opozície Mikalaja Statkeviča.



Ako informovala agentúra Interfax, podľa Statkeviča majú jeho priaznivci v úmysle využiť prácu iniciatívnych skupín, ktorých cieľom je zber podpisov na podporu jeho kandidatúry, aj na organizovanie demonštrácií, zhromaždení a komunikáciu s voličmi bez obáv z toho, že by mohli byť zatknutí.



O zaregistrovanie iniciatívnych skupín na svoju podporu požiadali volebnú komisiu aj ďalší uchádzači o prezidentský post: napríklad bloger Siarhej Cichanovski či bývalá poslankyňa bieloruského parlamentu Hanna Kanapacká. Samotný Lukašenko už dávnejšie potvrdil svoj zámer uchádzať sa znova o priazeň voličov.



Prezidentské voľby v Bielorusku boli vypísané na 9. augusta. Potenciálni kandidáti na prezidentský úrad musia do 15. mája predložiť doklady potrebné na to, aby ústredná volebná komisia zaregistrovali ich iniciatívne skupiny na zhromažďovanie podpisov od voličov.



Ich registrácia sa musí uskutočniť do piatich dní od dňa podania žiadosti. Podpisy sa budú zbierať od 21. mája do 19. júna.



Registrácia prezidentských kandidátov sa uskutoční od 5. júla do 14. júla a potom sa začne predvolebná kampaň.



Od 4. do 8. augusta sa uskutoční predčasné hlasovanie v prezidentských voľbách.