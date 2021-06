Bielorusko obmedzilo cestovanie svojich občanov do zahraničia

Minsk 1. júna (TASR) - Bielorusko zmenilo podmienky cestovania svojich občanov do zahraničia, pričom obmedzí pohyb aj tým, ktorí majú v zahraničí povolenie na dočasný pobyt. Ide o krok, ktorý opozícia odsúdila ako "absolútne porušenie zákona". Informovala o tom v utorok agentúra AFP.



K tomuto vývoju došlo po tom, ako stovky Bielorusov ušli zo svojej vlasti - aj ilegálne - v obave o svoj život či zo strachu pred policajných stíhaním za účasť na protestoch proti režimu Alexandra Lukašenka, ktoré jeho bezpečnostné zložky brutálne potláčali.



Podľa vyhlásenia zverejneného v aplikácii na zasielanie správ Telegram bieloruská pohraničná služba v poslednej dobe dostala "veľa žiadostí o opustenie Bieloruska na základe povolenia na pobyt" v zahraničí.



Pohraničná služba však upozornila, že právo opustiť Bielorusko majú iba občania, ktorí majú doklady umožňujúce im "trvalý pobyt v cudzom štáte". Dodala, že "povolenie na dočasný pobyt ... nepredstavuje dôvod na vycestovanie do zahraničia".



Ide - okrem iného - o narážku na krok susednej Litvy, ktorá Bielorusom na úteku pred Lukašenkovým režimom ponúkla podporu tým, že im udeľuje šesťmesačné víza.



Pod vedením Lukašenka, ktorý v krajine vládne nepretržite od roku 1994, Bielorusko vlani v decembri obmedzilo cestovanie do cudziny, pričom svoje rozhodnutie úrady zdôvodnili bojom proti pandémii vyvolanej koronavírusom nového typu.



Pozemnou cestou je z Bieloruska možné vycestovať iba raz za šesť mesiacov, aj to len v prípade, že občan má v inom štáte právo na trvalý pobyt. Vycestovať do zahraničia "po zemi" je možné aj na služobnú cestu, na liečenie alebo na študijný pobyt - v každom prípade však treba predložiť doklady potvrdzujúce účel cesty.



Cestovanie lietadlom nie je obmedzené, ale počet krajín, kam sa z Bieloruska lieta, je limitovaný, pretože Európska únia pred pár dňami zakázala bieloruským lietadlám pohybovať sa v jej vzdušnom priestore.



Tento zákaz EÚ súvisí s kauzou vynúteného odklonenia lietadla spoločnosti Ryanair zo svojej trasy a jeho pristátím v Minsku, kde bol následne zadržaný k Lukašenkovi kritický novinár Raman Pratasevič.



Valeryj Kavalevskij, poradca vodkyne bieloruskej opozície Sviatlany Cichanovskej, ktorá žije v emigrácii v Litve, vyhlásil, že "Lukašenkov režim (týmito opatreniami) výrazne obmedzil právo Bielorusov cestovať a tvrdí, že určité dôvody nie sú dostatočné na opustenie Bieloruska". "Ústava však nepredpokladá žiadnu podmienku" na cestovanie, dodal a odsúdil rozhodnutie pohraničnej služby ako "absolútne porušenie zákona".