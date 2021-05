Bielorusko obvinilo Francúzsko zo vzdušného pirátstva

Minska 26. mája (TASR) - Bielorusko obvinilo v stredu Francúzsko zo "vzdušného pirátstva" po tom, ako francúzske úrady presmerovali lietadlo, ktoré letelo z Minska do Barcelony. Informovala o tom agentúra AFP.



Podľa hovorcu bieloruského ministerstva zahraničných vecí Anatoľa Glaza francúzske úrady nepovolili bieloruskému lietadlu preletieť cez svoj vzdušný priestor.



"Úprimne povedané, ide o v podstate o vzdušné pirátstvo," vyhlásil Glaz.



Európska únia sa už v pondelok na summite dohodla, že zakáže lety bieloruských aerolínií do EÚ, a vyzvala letecké spoločnosti so sídlom v Únii, aby nelietali cez bieloruský vzdušný priestor. Mnohé európske krajiny vrátane Slovenska a Česka tak v stredu oznámili uzavretie svojho vzdušného priestoru pre bieloruské lietadlá.