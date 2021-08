Bielorusko obvinilo Západ, že sa snaží zvrhnúť Lukašenka

Minsk/Moskva 11. augusta (TASR) – Bielorusko v utorok kritizovalo najnovšie sankcie zo strany Británie a USA, pričom obvinilo Západ, že pod zámienkou ochrany ľudských práv chce zvrhnúť dlhoročného prezidenta Alexandra Lukašenka. Informuje o tom agentúra AFP.



„Naši západní oponenti, ktorí sa skrývajú za pokrytecké heslá o ochrane ľudských práv a demokracie, sa v skutočnosti riadia chladnými geopolitickými kalkuláciami," uviedlo vo vyhlásení bieloruské ministerstvo zahraničných vecí.



Rezort diplomacie v Minsku zároveň obvinil západné krajiny, že tlačia na „zmenu moci v Bielorusku" a podkopávajú jeho suverenitu. Avizoval, že starostlivo preskúma najnovšie americké, britské a kanadské sankcie a „prijme primerané odvetné opatrenia".



Západné krajiny uvalili vlani na Bielorusko sériu sankcií za represie voči odporcom vlády, ktoré sa začali pred rokom po prezidentských voľbách. Počas pondelkovej osemhodinovej tlačovej konferencie 66-ročný Lukašenko odsúdil USA a Britániu za uvalenie nových sankcií a trval na tom, že v minuloročných voľbách vyhral „v úplne transparentnom" hlasovaní.



„Riskujete tretiu svetovú vojnu," povedal Lukašenko. „Je to to, do čoho sa pokúšate tlačiť nás, a takisto Rusov?" dodal.