Odmietnutý bieloruský kandidát Capkala zakladá Výbor národnej jednoty

Minsk 23. júla (TASR) – Valeryj Capkala, ktorého v Bielorusku odmietli zaregistrovať ako kandidáta augustových prezidentských volieb, zakladá Výbor národnej jednoty. Chce doňho pozvať všetkých známych politikov v Bielorusku, ktorých prezident Alexandr Lukašenko „vyhodil z politickej arény."



Capkala podľa agentúry Interfax dodal, že Výbor národnej jednoty je otvorený aj pre všetky osobnosti kultúry, vedy, umenia. „Je pre tých, pre ktorým nie je ľahostajný osud a história Bieloruska."



Valeryj Capkala sa obrátil aj na športovcov a vyzval ich, aby členstvom v ním založenom výbore dokázali, že sú skutočne s národom, a nie s touto vládou, ktorá sa už sama o sebe dostatočne skompromitovala.



Bieloruská Ústredná volebná komisia (ÚVK) vo svojom vyhlásení zo 14. júla oznámila, že Capkalu nezaregistrovala ako kandidáta prezidentských volieb pre nesplnenie požiadavky predložiť 100 000 hodnoverných podpisov občanov potrebných na nomináciu.



Capkalova podporná skupina pritom uviedla, že zozbierali viac ako 200 000 podpisov a ÚVK boli odovzdané hárky so 160 000 podpismi. ÚVK však uznala za pravé len menej ako 80 000 podpisov.



O dva dni neskôr – 16. júla – Capkala podal vo veci zamietnutia registrácie ako kandidáta volieb sťažnosť na Najvyšší súd, pričom poznamenal, že nemá žiadne ilúzie o tom, aké rozhodnutie súd prijme. Najvyšší súd jeho sťažnosť zamietol.



Medzičasom sa v Bielorusku objavili dohady, že Capkala z krajiny ušiel do niektorej z európskych krajín, a to za pomoci amerických tajných služieb.



Capkalov hovorca vo štvrtok túto informáciu poprel. Uviedol, že Valeryj Capkala je v Bielorusku, ale na verejnosti sa neobjavoval, keďže bol v samoizolácii pre podozrenie z možnej nákazy koronavírusom.



Hovorca Alexej Urban spresnil, že Capkala sa počas tohto kľúčového obdobia pre svoju krajinu naďalej aktívne zúčastňuje na politickom dianí. Dodal, že v najbližších dňoch Capkala zrejme podnikne cestu do niektorého z bieloruských regiónov.



Capkalov volebný štáb sa minulý týždeň spojil so štábom ďalšieho odmietnutého uchádzača o kandidatúru, momentálne vo väzbe vyšetrovaného exbankára Viktara Babaryku. Spoločne podporujú kandidatúru Sviatlany Cichanovskej, ktorej manžel, bloger a aktivista Siarhej, sa pre väzobné stíhanie nemohol uchádzať o registráciu ako kandidát prezidentských volieb.



Tie sa v Bielorusku uskutočnia 9. augusta. Okrem Cichanovskej a súčasného prezidenta Alexandra Lukašenka v nich kandidujú aj predseda Bieloruskej sociálnodemokratickej strany Siarhej Čeračeň, bývalá poslankyňa bieloruského parlamentu Hanna Kanapacká a spolupredseda hnutia Hovor pravdu Andrej Dzmitryjev.