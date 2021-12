Bielorusko odpovedalo na nové sankcie Západu vlastnými zákazmi

Minsk 6. decembra (TASR) - Bielorusko sa odplatilo medzinárodnému spoločenstvu za najnovšie kolo sankcií uvalením vlastných zákazov vstupu a obmedzení dovozu. V pondelok tieto kroky oznámilo ministerstvo zahraničných vecí v Minsku, informuje tlačová agentúra DPA.



Bielorusko zakáže "dovoz množstva tovarov pochádzajúcich zo štátov uplatňujúcich neoprávnené protibieloruské sankcie", uviedlo ministerstvo.



Bielorusko zavedie aj obmedzenia pre letecké spoločnosti z Európskej únie a Británie. Bude to odplata za sankcie voči bieloruským štátnym aerolíniám Belavia za ich úlohu v migračnej kríze na východnom okraji EÚ.



Názvy spoločností a mená jednotlivcov postihnutých sankciami neboli konkretizované, ako ani krajiny, proti ktorým je namierený zákaz dovozu nešpecifikovaných tovarov.



V oznámení ministerstva sa však zdôrazňuje dôležitosť posilňovania ekonomických vzťahov s Ruskom.



Minulý týždeň EÚ, Británia, Spojené štáty a Kanada uvalili na Bielorusko nové sankcie. Ako dôvod uviedli, že Minsk sa naďalej snaží podnecovať krízu na hranici s EÚ, keď zámerne prepravuje utečencov z vojnových krajín do Minska a potom im umožňuje cestovať smerom k Poľsku, Litve a Lotyšsku.



Mnohí migranti sú v pohraničnej oblasti uviaznutí celé týždne, čakajú tam a dúfajú, že v ceste do Európy budú pokračovať.



Poľsko podľa údajov štátnej pohraničnej stráže dosiaľ zaznamenalo približne 40.000 pokusov o ilegálne prekročenie hranice, z nich 8900 v novembri.