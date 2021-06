Bielorusko ohlásilo pozastavenie dohody o migrácii s Európskou úniou

Minsk 28. júna (TASR) - Bielorusko začalo v pondelok proces pozastavenia tzv. readmisnej dohody s Európskou úniou, ktorej cieľom je zamedziť nelegálnej migrácii. Informovala o tom agentúra AP.



"S hlbokou ľútosťou berieme na vedomie, že nútené pozastavenie platnosti dohody bude mať nepriaznivý vplyv na spoluprácu s EÚ v oblasti boja proti nelegálnej migrácii a organizovanému zločinu," uviedlo bieloruské ministerstvo zahraničia.



Bielorusko navyše v pondelok v reakcii na sankcie EÚ pozastavilo svoju účasť na projekte EÚ Východné partnerstvo, povolalo svojho stáleho zástupcu pri EÚ do Minska na konzultácie. Navrhlo tiež vedúcemu delegácie EÚ v Bielorusku, aby sa vrátil do Bruselu a "tlmočil svojmu vedeniu postoj bieloruskej strany".



Ministerstvo navyše podľa agentúry Reuters uviedlo, že osobám zodpovedným za uvalenie spomínaných sankcií bude zakázaný vstup do Bieloruska.



Európska únia minulý týždeň vo štvrtok oficiálne uvalila na Bielorusko rozsiahle sankcie, ktoré postihujú celé sektory tamojšej ekonomiky. Ide o reakciu na incident s odklonom lietadla a zatknutím bieloruského novinára Ramana Prataseviča.



Bieloruský prezident Alexandr Lukašenko nedávno pohrozil, že Bielorusko na svojich hraniciach oslabí kontrolu nad obchodovaním s drogami a nelegálnou migráciou. Vyhlásil, že Bielorusko na svojich hraniciach "zastavovalo drogy a migrantov", teraz však Západu odkázal, že "teraz si ich užívajte a chytajte sami".