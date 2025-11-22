< sekcia Zahraničie
Bielorusko omilostilo 31 ukrajinských občanov
AFP pripomína, že Bielorusko je blízkym spojencom Ruska a na začiatku ruskej vojenskej ofenzívy na Ukrajinu vo februári 2022 umožnilo Rusku podnikať útoky na susednú krajinu zo svojho územia.
Autor TASR
Minsk 22. novembra (TASR) - Bielorusko udelilo milosť 31 občanom Ukrajiny, uviedla v sobotu tamojšia štátna televízia. K tomuto kroku došlo podľa nej v rámci dohody medzi bieloruským lídrom Alexandrom Lukašenkom a americkým prezidentom Donaldom Trumpom, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
„Prezident udelil milosť 31 ukrajinským občanom, ktorí spáchali trestné činy na území našej krajiny,“ povedala pre štátnu televíziu Lukašenkova hovorkyňa Natalia Eismontová. „Práve teraz, v tejto chvíli, sú odovzdávaní ukrajinskej strane,“ dodala.
