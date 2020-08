Opäť štrajkujú tisíce ľudí, Lukašenko nové voľby odmietol

Minsk 17. augusta (TASR) – Demonštranti sa dnes zhromaždili pred továrňou na výrobu ťahačov MZKT v bieloruskom hlavnom meste Minsk aj pred tamojším sídlom štátnej televízie. Informovala o tom agentúra AFP s tým, že k pondelkovým protestom došlo po výzve opozície na generálny štrajk.



Opoziční demonštranti pred závodom MZKT, ktorý v pondelok navštívil prezident Alexandr Lukašenko, mávali červeno-bielou – niekdajšou štátnou – vlajkou, aká sa teraz používa na vyjadrenie odporu voči súčasnému režimu.



AFP informovala, že do štrajku v pondelok vstúpilo aj niekoľko tisíc zamestnancov inej fabriky, závodu na výrobu traktorov MTZ.



Bieloruský spravodajský portál TUT.by zverejnil videozáznam, na ktorom je vidno zamestnancov i ďalších továrni pochodujúcich na protest pred závodom MZKT. Demonštranti, ktorí sa tam zišli, skandovali heslá Odíď!" či Nezabudneme a neodpustíme!.



K protestom sa pridala aj Maryja Kalesnikavová, jedna z hlavných predstaviteliek opozície a spolupracovníčka hlavnej opozičnej prezidentskej kandidátky Sviatlany Cichanovskej.



Demonštrantov vyzvala, aby sa presunuli pred budovu štátnej televízie. „Ideme do televízie, aby sme podporili našich kolegov v odboji," povedala.



Samotný Lukašenko sa v továrni MZKT stretol s robotníkmi a protesty bagatelizoval, pričom povedal, že továrne vo všeobecnosti fungujú.



„Ak niekto nechce pracovať a chce odísť... tak prosím, tam sú dvere," povedal podľa agentúry Belta. Zároveň opäť raz odmietol výzvu opozície na odstúpenie.



„Nedožijete sa dňa, keď niečo spravím pod tlakom. Nebudú žiadne opakované voľby," povedal Lukašenko a dodal, že ak by k voľbám došlo, všetko vrátane tovární, ktorých zamestnanci vstúpili do štrajkov, by bolo do polroka zničené.



Lukašenko podľa správy agentúry Belta tiež povedal, že je ochotný deliť sa o moc a aj zmeniť ústavu, nie však pod tlakom demonštrantov. V tejto súvislosti tiež dodal, že na možných zmenách ústavy, ktoré by mohli viesť k prerozdeleniu moci, sa už pracuje.