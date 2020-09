Bieloruská opozícia nemá správy o ďalšej spolupracovníčke Cichanovskej

Minsk 8. septembra (TASR) – Bieloruská opozícia v utorok oznámila, že nedokáže nadviazať kontakt s ďalšou aktivistkou, ktorá je oficiálnou zástupkyňou bývalej prezidentskej kandidátky Sviatlany Cichanovskej. Informovala o tom v utorok agentúra Interfax.



Ide o Antaninu Kanavalavovú, s ktorou nie je možné sa skontaktovať a miesto, kde sa nachádza, nie je známe.



Deň predtým, v pondelok, podobne nebolo možné nadviazať telefonické spojenie s členkou predsedníctva opozičnej Koordinačnej rady a Cichanovskej spojenkyňou Maryjou Kalesnikavovou, hovorcom rady Antonom Radňankovom a výkonným tajomníkom Ivanom Kravcovom.



V utorok ráno štátna agentúra BelTA informovala, že bieloruská pohraničná služba zadržala Kalesnikavovú pri pokuse o nelegálne prekročenie štátnej hranice s Ukrajinou.



Podľa agentúry Interfax, odvolávajúcej sa na nemenovaný zdroj, svojmu vyhosteniu na Ukrajinu Kalesnikavová zabránila aj tým, že na hranici údajne roztrhala svoj pas.



Bieloruská pohraničná služba následne potvrdila medializované informácie o zadržaní Kalesnikavovej a informovala tiež, že Radňankov a Kravcov opustili Bieloruskú republiku. Momentálne sú na území Ukrajiny.



Štáb Viktara Babaryku, nezaregistrovaného uchádzača o kandidatúru v bieloruských prezidentských voľbách, v utorok popoludní informoval, že Kalesnikavová sa po zadržaní na bielorusko-ukrajinskej hranici nachádza na jednom zo stanovíšť pohraničnej služby v Homeľskej oblasti.



Bieloruské úrady túto informáciu nepotvrdili, ale ani nevyvrátili, informovala agentúra Interfax.



Hneď po prezidentských voľbách, ktoré sa v Bielorusku konali 9. augusta, v krajine vypukli protesty občanov nesúhlasiacich s ich oficiálnymi výsledkami. Bezpečnostné zložky tieto zhromaždenia rozháňali pomocou vodných diel, paralyzujúcich granátov a gumenými projektilmi.



Od začiatku protestov bolo zadržaných viac ako 10 000 ľudí. Do nemocnice bolo prijatých najmenej 250 zranených, hlásených bolo aj niekoľko úmrtí.



Len niekoľko hodín po voľbách z Bieloruska do susednej Litvy odišla Sviatlana Cichanovská, ktorá v hlasovaní skončila na druhom mieste. Z Litvy vyzvala na vznik koordinačnej rady, ktorá má za úlohu nadviazať dialóg s Lukašenkovým režimom.



Zo siedmich členov predsedníctva rady sú na slobode a v Bielorusku už len dvaja: právnik Maksim Znak a spisovateľka a nositeľka Nobelovej ceny za literatúru Sviatlana Aleksijevičová. Ostatní sú buď vo väzení, vyšetrovaní alebo boli vyhnaní z krajiny ako Kalesnikavová.



Spravodajský portál Tut.by vo svojej infografike zverejnenej na internete uviedol, že exminister kultúry Pavel Latuška sa zdržiava v Poľsku, pričom predtým bol naňho bieloruskými úradmi vyvíjaný nátlak; Cichanovskej splnomocnenkyňa Voľha Kavaľkovová bola odsúdená na 25 dní väzenia a následne prepravená neznámymi osobami do Poľska; Lilija Vlasavová bola zadržaná pre finančnú trestnú činnosť; odborár Siarhej Dylevskij bol odsúdený na 25 dní väzenia za organizovanie nepovolených zhromaždení.



Z Bieloruska ešte pred voľbami odcestoval aj iný, úradmi nezaregistrovaný prezidentský kandidát Valeryj Capkala. Svoj odchod objasnil obavami o bezpečnosť svoju aj svojich detí.